Oklahoma City Thunder guard Raymond Felton (L) and forward Carmelo Anthony (R) defend Utah Jazz guard Donovan Mitchell (C) in the second half during the NBA Western Conference First Round playoff game three at Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City, Utah, USA

Felton firma de nuevo con los Thunder por 2.4 millones y un año El base agente libre Raymond Felton aceptó un acuerdo por un año y 2.4 millones de dólares para regresar a jugar para los Thunder de Oklahoma City.

Los Thunder son el séptimo equipo para el que juega Felton en 13 temporadas como profesional de la NBA. Perteneció a los Bobcats de Charlotte, los Nuggets de Denver, los Knicks de Nueva York, los Trail Blazers de Portland, los Mavericks de Dallas y los Clippers de Los Ángeles.

Felton promedió 6.9 puntos y 2.5 asistencias en 82 partidos hace un año para los Thunder.

La firma de Felton elevará la nómina y los impuestos de los Thunder tras superar un umbral histórico de la NBA de 300 millones de dólares.

Al llevar a cabo la firma el equipo de Oklahoma City es responsable de pagar 150 millones en impuestos para la temporada 2018-19 en caso de que la lista de jugadores permanezca intacta hasta el final del campeonato.

Felton tiene promedios de carrera de 11.4 puntos y 5.4 asistencias. deportes Felton nba Thunder tweet