Trump amenaza con “hacer algo” si la OMC no trata mejor a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que por ahora no planea retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero amenazó con “hacer algo” respecto a ese foro internacional si no empiezan a tratar “adecuadamente” a su país.

“La OMC ha tratado muy mal a Estados Unidos y espero que cambien su actitud. Nos han estado tratando muy mal durante muchos, muchos años y por eso estamos en una desventaja muy grande en la OMC”, dijo Trump al recibir en la Casa Blanca al primer ministro holandés, Mark Rutte.

Preguntado por si prevé retirar a Estados Unidos de la OMC, Trump respondió: “Ahora no estamos planeando nada, pero si no nos tratan adecuadamente, haremos algo”.

La semana pasada, el diario digital Axios señaló que Trump está considerando abandonar la OMC y ha abordado el tema con varios miembros de su equipo porque no entiende el sentido de seguir en una institución que, desde su punto de vista, emite permanentemente decisiones contrarias a los intereses de su país.

Axios aseguró este domingo, además, que había obtenido el borrador de un proyecto de ley que daría a Trump poderes para ignorar los principios básicos de la OMC y elevar los aranceles a su antojo, aunque, según la Casa Blanca, el presidente todavía no ha examinado ni dado su visto bueno a ese texto legislativo.

El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, quiso rebajar hoy las expectativas de una posible retirada estadounidense de la OMC, durante una entrevista con la cadena televisiva CNBC.

“La OMC sabe que se necesitan algunas reformas, así que creo que realmente hay una necesidad de actualizar y sincronizar sus actividades. Veremos a dónde lleva eso, pero creo que es un poco prematuro hablar sobre retirarnos” del foro, afirmó Ross.

La Unión Europea (UE), Rusia, Canadá, México, China, India y Noruega han denunciado recientemente a EE.UU. ante la OMC debido a los aranceles al acero y aluminio impuestos por Trump.

El presidente estadounidense habló también sobre las tensiones con la UE, sobre la que este domingo dijo que es “posiblemente tan mala como China” en su relación comercial con Estados Unidos.

“Nos vamos a reunir bastante pronto con la UE y veremos si podemos hacer algo. Si lo solucionamos, será positivo, y si no, también será positivo”, afirmó Trump.

Sentado a su lado, el primer ministro holandés interrumpió sus declaraciones con un “no”, para subrayar que un aumento de las tensiones comerciales no sería positivo.

Pero Trump insistió: “Piense en todos esos automóviles que llegan aquí. Será positivo”.

La Comisión Europea (CE) advirtió hoy a EE.UU. que si cumple su amenaza de imponer aranceles del 25 % a los coches y piezas de vehículos, las represalias de sus socios comerciales podrían afectar a productos estadounidenses por valor de 252.000 millones de euros, un 19 % de las exportaciones del país en 2017.