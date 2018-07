Goalkeeper Kasper Schmeichel of Denmark during the shootout of the FIFA World Cup 2018 round of 16 soccer match between Croatia and Denmark in Nizhny Novgorod, Russia, 01 July 2018

Dinamarca sufre una amarga derrota pese a la exhibición de Schmeichel La prensa danesa lamenta este lunes la derrota contra Croacia en octavos de final del Mundial de fútbol con calificativos como “bajón” y “derrota amarga” y ensalza la figura del portero Kasper Schmeichel, que paró tres penaltis.

Politiken, el principal rotativo danés, destaca la buena imagen del equipo, que acabó siendo mejor que la favorita Croacia pero sucumbió en la tanda de penaltis pese a la exhibición de su portero por los errores de Eriksen, Jørgensen y Schöne.

“Croacia castiga a Dinamarca”, titula el tabloide BT, haciendo un juego de palabras y aludiendo al “bajón” que supuso la derrota, en un encuentro en el que Schmeichel estuvo “sensacional”, aunque eso no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda.

Schmeichel ocupa la portada de Jyllands Posten, que también habla de drama y de golpe emocional para un equipo que supo presionar “al máximo” a Croacia pero que sufrió “la más devastadora de las derrotas”.

Ekstra Bladet, el otro gran tabloide danés, resalta la actuación del portero del Leicester en un partido que se decidió “a la ruleta rusa”.

Los medios daneses coinciden en señalar que Dinamarca realizó un buen partido tras un campeonato algo gris, en el que el equipo ha sido acusado de jugar con un estilo muy defensivo; y resaltan que la mayoría de los jugadores aún son jóvenes y tienen margen de mejora. croacia dinamarca fifa rusia 2018 tweet