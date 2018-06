La Policía de Los Ángeles investiga presuntos abusos al genio del cómic Stan Lee

La Policía de Los Ángeles (EE.UU.) está investigando unos presuntos abusos sufridos por el genio del cómic Stan Lee, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

La investigación de las autoridades por abuso de ancianos comenzó en febrero pero no se hizo pública hasta que hoy, Lee, de 95 años, pidió en la Corte de Superior de Los Ángeles que se emitiera una orden de alejamiento contra Keya Morgan, quien había estado manejando sus negocios y asuntos personales.

Lee consiguió una orden de alejamiento temporal contra Morgan, que el lunes fue detenido en Los Ángeles por presentar una información falsa a la Policía y puesto posteriormente en libertad bajo fianza.

Las medidas restrictivas se decretaron apenas tres días después de que Lee, en un video alojado en su perfil oficial de Twitter, asegurara que Morgan era su único representante y que nadie más podía hablar en su nombre.

El pasado abril, The Hollywood Reporter publicó un largo reportaje en el que se detallaban las presuntas pugnas en el círculo cercano de Lee por hacerse con el control de un patrimonio que, según la publicación, se sitúa entre los 50 y los 70 millones de dólares.

Fuentes cercanas a Lee aseguran que su salud ha empeorado notablemente y que padece problemas de vista, oído y memoria.

Stan Lee es el gran emblema de la editorial Marvel y el creador de personajes icónicos como Spider-Man, Hulk y The X-Men.

En julio de 2017 falleció su esposa, Joan Lee, de 93 años y con quien estuvo casado durante casi siete décadas.