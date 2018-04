EE.UU. solicita votar hoy en la ONU su resolución sobre armas químicas en Siria.

Estados Unidos solicitó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU votar esta misma tarde sobre su proyecto de resolución para poner en marcha un nuevo mecanismo internacional para investigar el uso de armas químicas en Siria.

Según dijeron a Efe fuentes diplomáticas, la misión estadounidense pidió una reunión del Consejo a partir de las 15.00 hora de Nueva York (19.00 GMT) para proceder a la votación.

Rusia adelantó este lunes que considera que ese texto contiene elementos inaceptables, por lo que se espera que utilice su derecho de veto para frenarlo.

Moscú, por su parte, anunció que tiene previsto presentar hoy al Consejo de Seguridad su propia resolución para el acceso de los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) al lugar del presunto ataque químico en la ciudad siria de Duma.

Así lo dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa en Moscú.

Según diplomáticos de varios países, a esta hora Rusia no había distribuido ningún nuevo texto a los miembros del Consejo de Seguridad.

La delegación rusa tenía ya sobre la mesa una propuesta sobre un nuevo mecanismo para determinar responsabilidades sobre los ataques químicos en Siria, que no convencía a las potencias occidentales.

El Consejo de Seguridad lleva meses discutiendo esa cuestión, después de que en noviembre pasado Rusia vetara la continuidad del mecanismo conjunto de la ONU y la OPAQ, conocido por las siglas inglesas JIM, que tenía ese mismo cometido.

Moscú defendía que ese mecanismo, que entre otros señaló al régimen sirio como responsable de ataques químicos, era parcial y no tenía credibilidad.

Las discusiones se aceleraron esta semana tras el supuesto ataque químico en Duma, del que EE.UU. y sus aliados responsabilizan al Gobierno de Bachar al Asad y que según Moscú es un montaje para perjudicar a sus aliados sirios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió este lunes responder “contundentemente” al presunto ataque y dijo que tomará una decisión en las próximas horas sobre posibles represalias.

Hoy, la Casa Blanca informó de que Trump no viajará a la Cumbre de las Américas en Perú ni a Colombia este fin de semana con el fin de supervisar esa respuesta a Siria.

Hace un año, EE.UU. bombardeó una base militar siria como reacción a otro presunto ataque químico en la localidad de Jan Shijún.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, pidió este lunes al Consejo de Seguridad una respuesta, pero dejó claro que su país está dispuesto a actuar por su cuenta si Rusia veta una decisión en Naciones Unidas.

El borrador de resolución estadounidense, visto por Efe, condena el supuesto ataque de Duma y plantea el establecimiento de otro grupo de expertos internacionales con un cometido similar al del JIM.

El nuevo Mecanismo de Investigación Independiente de Naciones Unidas (UNIMI, según sus siglas en inglés) tendría un mandato de un año con posibilidad de extensión, según la propuesta.

Su objetivo sería “identificar al máximo posible a individuos, entidades, grupos o gobiernos que hayan sido responsables, organizadores, patrocinadores o que hayan estado involucrados en el uso de armas químicas, incluido cloro o cualquier otro químico tóxico, en la República Árabe de Siria”.