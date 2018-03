Bolivia ante la Haya: “Ni Dios ni la Corona española le otorgaron litoral a Chile”

El abogado de Bolivia Antonio Remiro Brotóns dijo hoy, en el inicio de la segunda ronda de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que “ni Dios ni la Corona española le otorgaron el litoral boliviano a Chile”.

“Chile se ha apropiado a partir del paralelo 24 (del litoral en el Pacífico) a través de la fuerza quebrando un tratado en vigor”, continuó Remiro, haciendo referencia a la Guerra del Pacífico de finales del siglo XIX, que supuso para Bolivia la pérdida de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

“En aras de una reparación histórica, todos los dirigentes (chilenos) con sentido de estadista dijeron que recuperarían acceso soberano (para Bolivia) perdido por la guerra y lo harían por medio de una negociación”, dijo el abogado.

Bolivia ha denunciado a Chile ante el alto tribunal de la ONU para exigir esa negociación, pero Santiago considera que no está obligado jurídicamente y argumenta que el Tratado de Paz de 1904, firmado por ambos Estados, fijó sus fronteras a perpetuidad.

El abogado de Bolivia insistió hoy en la continuidad de las negociaciones a lo largo de más de cien años, como las notas diplomáticas que ambos países intercambiaron en 1950, un memorándum del embajador de Chile en Bolivia en 1961, en el que se llama a establecer “una negociación directa”, o la negociación de Charaña entre 1975 y 1978.

Según Remiro, esos intercambios implicarían “por sí solos la conformación de acuerdo, por muy suave que sea el lenguaje utilizado”, y criticó que Chile considere que no existe una obligación jurídica a negociar a menos que se exprese “con un lenguaje directo”.

Por otro lado, la abogada de Bolivia Amy Sander recordó hoy que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó once resoluciones entre 1979 y 1989, en las que se llamaba a los dos países a solucionar sus diferencias.

El equipo jurídico de Chile dijo la semana pasada que esas resoluciones fueron sólo de carácter político, por lo que no implicaría una obligación jurídica a negociar, y añadió que la OEA no se ha pronunciado sobre el tema en los últimos 28 años.

Sander respondió hoy que el tema marítimo entre Chile y Bolivia “fue dejado abierto por la asamblea general de la OEA”, y aunque no se llegaron a adoptar más resoluciones, el tema “se mantuvo en la agenda”.

Añadió que el exministro chileno José Miguel Insulza, que fue secretario general de la OEA durante diez años y forma parte de la delegación chilena presente en la CIJ, declaró en 2006 que el tema marítimo es “de interés de todo el continente” y en 2010 que la problemática “debía ser resuelta”.

En la sesión de hoy han coincidido por segunda vez el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el canciller de Chile, Roberto Ampuero. Ambos mandatarios se evitaron y no llegaron a saludarse, tal y como hicieron el primer día del juicio.