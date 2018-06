Japan coach Akira Nishino during a press conference at Mordovia Arena in Saransk, Russia, 18 June 2018. Japan faces Colombia in a Group H match on 19 June. EFE

Una alarma del hotel perturba el descanso de la selección de Japón aransk (Rusia), 18 jun (EFE).- Una alarma del hotel en el que se aloja la selección de Japón en Saranks y que sonó durante varios minutos en la pasada madrugada alteró el descanso de los jugadores nipones que el martes se enfrentarán a Colombia en el Mordovia Arena. La expedición japonesa, que llegó en la noche del domingo a esta localidad y se registró en uno de los recintos oficiales de Rusia 2018, se quejó del trastorno que supuso este contratiempo. tweet