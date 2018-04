Motín en centro correccional de Carolina del Sur deja 7 muertos y 17 heridos

El Departamento de Correcciones de Carolina del Sur y el SLED respondieron a un motín en la Institución Correccional Lee en Bishopville, Carolina del Sur.

Siete reclusos murieron en el incidente, mientras que otros 17 necesitaron atención médica. El motín se produjo en la tarde del domingo y fue controlado hacia las 02: 55 a.m., hora local.

“El incidente en la Lee CI se saldó con 17 detenidos que requirieron atención médica externa y siete presos muertos”, anunció el departamento correccional en su cuenta de Twitter.

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units.

