Spanish goalkeeper Iker Casillas (L) and Russian model Natalia Vodianova present the World Cup trophy prior to the FIFA World Cup 2018 group A preliminary round soccer match between Russia and Saudi Arabia in Moscow, Russia, 14 June 2018. EFE

Casillas presenta la copa del mundo en el estadio Luzhnikí El español Iker Casillas presentó hoy en el terreno de juego del estadio Luzhnikí el trofeo de la copa del mundo, minutos antes del inicio de la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia.

Casillas, campeón mundial en 2010 y que estuvo acompañado por la modelo rusa Natalia Vodiónova, levantó la copa que será alzada por el equipo que gane la final que se disputará en este mismo estadio el 15 de julio.

El trofeo -más de seis kilos de oro macizo- sustituyó en 1970 al Jules Rimet, que Brasil se quedó en propiedad al ser el primer equipo en ganar tres Mundiales.

Seguidamente, se celebrará la ceremonial inaugural, en la que el cantante británico Robbie Williams animará la fiesta y el colofón lo pondrá el legendario delantero brasileño Ronaldo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, presidirá la ceremonia de apertura, tras lo que se disputará el primer encuentro del torneo entre el anfitrión, Rusia, y Arabia Saudí.