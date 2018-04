Zuckerberg se expone al interrogatorio del Senado y asume su responsabilidad.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, asumió hoy la responsabilidad por la filtración masiva de datos a la empresa Cambridge Analytica, en una audiencia sin precedentes ante el Senado de EE.UU. en la que se enfrentó al duro interrogatorio de los legisladores de ambos partidos.

En su primera aparición pública ante el Congreso estadounidense, los senadores le exigieron más detalles sobre cómo Facebook recopila y usa los datos de los usuarios, así como sobre las medidas que está tomando el gigante tecnológico para que no se repita otra filtración y se controle la difusión de “noticias falsas” por agentes extranjeros.

Zuckerberg, que asumió que no calibraron de manera “suficientemente amplia” su “responsabilidad”, subrayó ante una rara sesión conjunta de los Comités Judicial y de Comercio del Senado que “fue un gran error” permitir que Cambridge Analytica accediera a esa cantidad de datos para favorecer la campaña electoral del actual presidente, Donald Trump.

“Yo empecé Facebook, yo la dirijo, y yo soy responsable de lo que pasa aquí”, reiteró.

“Mi mayor prioridad ha sido siempre conectar a la gente, nuestra misión social, conectar a la gente, crear comunidad y unir al mundo. Anunciantes y desarrolladores nunca serán una prioridad por encima de eso mientras yo dirija Facebook”, añadió el fundador de la red social.

No obstante, Zuckerberg, reconoció ante los senadores que “no es suficiente” que su compañía “conecte a la gente”, sino que tiene que “asegurarse de que esas conexiones son positivas” y proteger su privacidad.

“Nos enfrentamos a una serie de cuestiones importantes en torno a la privacidad, la seguridad y la democracia. Y con razón ustedes tendrán algunas preguntas difíciles que hacerme”, dijo.

Preguntado por los senadores sobre la posible injerencia de agentes extranjeros en su compañía, Zuckerberg reiteró que evitar esa situación es “una de sus mayores prioridades”, y confesó que uno de sus “mayores arrepentimientos” es la “lenta respuesta” que tuvo Facebook para identificar a los operadores rusos que interfirieron en las elecciones estadounidenses de 2016.

El multimillonario recordó que la red social identificó “decenas de miles de cuentas falsas rusas” durante los comicios presidenciales, aunque solo 470 fueron canceladas porque comprobaron que difundían información falsa.

Sobre este asunto, Zuckerberg aseguró que su empresa trabaja con el equipo del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, para asistirle en sus investigaciones sobre la posible injerencia de Moscú en los comicios presidenciales de EE.UU. en 2016.

Zuckerberg informó al ser cuestionado por los senadores que varios de los miembros de su equipo han sido entrevistados para las investigaciones, pero evitó dar detalles para no quebrantar la confidencialidad.

“De hecho no sé si ha habido requerimiento legal para ello. Creo que puede que lo haya habido, pero lo que sé es que estamos trabajando con ellos”, dijo Zuckerberg, a la vez que aclaró que él no ha sido entrevistado personalmente para esta investigación.

El presidente ejecutivo de la red social, quien cambió su aspecto desenfadado por traje y corbata, trató de calmar las preocupaciones de los legisladores y se comprometió a hacer reformas significativas en su empresa para aumentar la privacidad y evitar la manipulación de agentes extranjeros.

“Está claro ahora que no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se usen también para causar daño. Y eso aplica a las noticias falsas, la interferencia extranjera en las elecciones y el discurso de odio, así como a los desarrolladores y la privacidad de los datos”, apuntó.

El director de la compañía además enumeró una serie de medidas que están llevando a cabo para atajar episodios como este, como “investigar decenas de miles de aplicaciones” que se interconectan con su plataforma.

“Y si encontramos alguna actividad sospechosa, vamos a realizar una auditoría completa de esas aplicaciones para comprender cómo están utilizando sus datos y si están haciendo algo inapropiado”, indicó.

Asimismo, Zuckerberg explicó que para finales de este año su compañía tendrá a un total de 20.000 personas trabajando en seguridad y revisión de contenido para complementar su estrategia y prevenir episodios similares al ocurrido.

La amenaza de una mayor regulación sobre Internet y las redes sociales, no solo de Facebook, estuvo sobre la mesa durante toda la audiencia, que mañana tendrá una segunda jornada en la Cámara de Representantes.

“Si Facebook y otras compañías en línea no pueden o no saben arreglar estas invasiones de privacidad, entonces lo haremos nosotros”, dijo el senador Bill Nelson, el demócrata de más alto rango en el Comité de Comercio.