Williams: “Mi deseo competitivo es mucho mayor ahora por todo lo que he pasado” La estadounidense Serena Williams aseguró este domingo que su deseo competitivo es “mayor” ahora por todo lo que ha pasado en los últimos meses a raíz de su embarazo.

En la rueda de previa al comienzo del torneo de Wimbledon, la pequeña de las Williams afirmó que nunca ha perdido el “espíritu competitivo” y que lo siente “más fuerte” ahora por “todo lo que ha pasado”.

“Es algo que me sorprende un poco porque pensé que sería diferente. Tengo a mi hija, todos estos Grand Slam, esto sería como un bonus. Siento menos presión la verdad, pero me sorprende cuánto quiero recuperar esa presión. Necesito salir ahí fuera y dar lo mejor de mí misma”, apuntó la siete veces ganadora del Grand Slam británico.

La estadounidense partirá como vigésimo quinta cabeza de serie del torneo, tras otorgarle este lugar la organización, pese a ser la 181 del mundo.

“Sería muy desagradecida si dijera que es una posición muy baja. Estoy gratamente sorprendida de su decisión. Llegué aquí esperando que a lo mejor no me colocaran como cabeza de serie. Creo que fue una decisión muy noble y honesta”, añadió.

En esta edición se cumplen veinte años desde que Serena debutase en Wimbledon, lo cual sorprendió a la propia estadounidense que dijo que no hubiera pensado hace 20 años seguir jugando aquí.

“Las cosas han cambiado. La tecnología juega un papel muy importante, como la educación, ya que la gente sabe cómo alimentar su cuerpo y cuidarse. Vemos atletas en todos los deportes jugar más tiempo”, agregó.

Además, Serena, que recientemente se ha quejado de la cantidad de controles que ha recibido por parte de la Agencia Antidopaje, argumentó que le parece bien que se le hagan cinco controles en un solo mes, como ocurrió en junio, siempre y cuando “todo el mundo sea tratado igual”.

"Si la igualdad es que nos hagan cinco controles por mes, adelante con ello. Todo versa sobre ser iguales y que no se centren en una sola persona", finalizó.