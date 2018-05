Villa entra al club de los 400 goles; LAFC inaugura estadio con gol de regalo

Se completó la Jornada 9 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) con el delantero español David Villa, del New York City, como gran protagonista individual tras conseguir un doblete, que le permitió entrar a formar parte del selecto club de los jugadores con 400 goles.

Villa, de 36 años, logró un doblete con el que alcanzó la marca personal de los 400 y 401 goles como profesional en el fútbol español y de la MLS, y lo celebró al ganar 3-1 ante el FC Dallas.

La victoria también permitió al New York City mantenerse como líder de la Conferencia Este con marca de 20 puntos (6-2-1), uno más que los 19 que poseen el Atlanta United (6-1-1) que también ganó por goleada de 4-1 al Impact de Montreal.

Se cumplía el minutos 36 de la primera parte cuando Villa estableció su nueva marca de los 400 goles al ejecutar la pena máxima con que fue castigado el FC Dallas por mano dentro del área.

El “Guaje” disparó por bajo y al segundo palo del marco defendido por el arquero Jimmy Maurer, del FC Dallas, que fue engañado por el jugador español y se tiró al lado contrario.

Nada más marcar, Villa levantó los brazos y se fue hace la grada del fondo de la portería del Yankee Stadium, donde se besó el escudo de la camiseta del equipo neoyorquino, mientras llegaban sus compañeros para felicitarlo y los 22.115 aficionados que presenciaron el encuentro le dedicaban una gran ovación.

El gol de Villa puso al New York City al frente del marcador con la ventaja parcial de 2-1, que sería el resultado con el que se llegó al descanso.

El máximo goleador de la Selección de España, tras recibir un pase en profundidad del sueco Anton Tinnerholm, luchó con dos defensas del FC Dallas a los que al final les arrebató el balón y se fue sólo para encarar a Maurer y batirlo de nuevo por bajo cuando se cumplía el minuto 69.

El parcial de 3-1 pesó como una losa en los jugadores del equipo tejano que ya no tuvo capacidad de reacción, mientras que el New York City asegura la victoria que le permitía seguir de líder.

El FC Dallas, que se quedó con marca de 12 puntos (3-3-1) ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste, donde el Sporting Kansas City es el líder destacado con 17 puntos (5-2-2).

Mientras que Villa se convertía en el gran protagonista del partido al llegar a los cuatro goles en lo que va de la nueva temporada y a los 67 desde que comenzó a jugar en la MLS en la temporada del 2015, además de haber logrado otros dos más en la competición de playoffs.

Mientras que en el apartado de equipo, la nueva franquicia del LAFC fue en centro de atención tras inaugurar su estadio, el Banc of California Stadium, con un lleno de 22.000 espectadores y el triunfo de 1-0 ante los Sounders FC de Seattle.

El único gol del partido e histórico, al ser el primero en el nuevo estadio que ha tenido un coste de 350 millones de dólares, lo consiguió el defensa belga Laurent Ciman al sacar un tiro libre y balón, que era fácil de atrapar, rebotó en el cuerpo del arquero suizo de los Sounders FC, Stefan Frei, y se colocó en su portería.

El triunfo permitió al LAFC subir al segundo puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste al sumar 15 puntos (5-0-2), dos menos que el Sporting Kansas City, que perdió de visitante por 1-0 ante el Revolution de Nueva Inglaterra.

La jornada también dejó otra nueva derrota del Galaxy de Los Angeles que perdió en su campo por 2-3 ante los Red Bulls de Nueva York, que tuvieron al argentino Alejandro “Kaku” Romero Gamarra como el autor del gol del triunfo.

El gran derrotado volvió a ser el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que siguió sin marcar gol y todo el furor que generó tras el primer partido “espejismo” de su debut en la MLS, con doblete regalo del arquero y la defensa del LAFC, ahora ya entró a formar parte inconsistencia que se da en toda la liga.

Menos con el Atlanta United, el equipo que dirige el argentino Gerardo “Tata” Martino, que remontó un en contra para ganar 4-1 al Impact de Montreal con doblete delantero paraguayo Miguel Almirón que comparte junto a su compañero, el venezolano Josef Martínez, el liderato de goleadores de la MLS, ambos con 6 dianas.

El resto de la jornada dejó los triunfos de Vancouver que se impuso 2-0 al Real Salt Lake, Filadelfia ganó 3-2 a DC.United, Columbus derrotó 2-1 a San Jose, Minnesota venció 2-1 a Houston y Orlando sorprendió de visitante 1-2 a Colorado.

Mientras que los actuales campeones de la MLS, el Toronto FC, tras haber perdido el pasado miércoles el título de la Liga de Campeones de la Concacaf frente a las Chivas de Guadalajara, no pudieron pasar del empate a 2-2 ante Chicago.

Marisol Vázquez