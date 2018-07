Veterano de 98 años se ha propuesto visitar los 50 estados de EE.UU. antes de cumplir 100 años

Sidney Walton, un veterano de la II Guerra Mundial de 98 años que se ha propuesto visitar los 50 estados de Estados Unidos y a sus gobernadores antes de cumplir 100 años, fue condecorado hoy por el gobernador de Florida, Rick Scott.



Walton recibió la Medalla de Servicio en una ceremonia en la residencia oficial del gobernador de Florida en Tallahassee (norte del estado), donde fue recibido por Scott, que desde 2013 ha entregado esa distinción floridana a casi 15.000 veteranos.

Nacido el 11 de febrero de 1919, Walton inició el pasado 24 de abril una gira que ha denominado “Sin pesar” (No Regrets), con la que quiere sacarse la espina de no haber podido asistir cuando era joven a una reunión con veteranos de la Guerra Civil (1861-1865), también llamada de Secesión, que tuvo lugar en Nueva York.



El haberse perdido esa oportunidad es algo que ha lamentado toda su vida, de ahí el nombre escogido para su recorrido por Estados Unidos, que espera terminar el 11 de febrero de 2019, día de su centenario, en la Casa Blanca.

Así lo cuenta en la página electrónica que ha abierto para promocionar e informar de su gira con la que pretende llamar la atención sobre los pocos veteranos de la II Guerra Mundial que van quedando para que la gente no se pierda la oportunidad de conocerlos.

Walton, que se incorporó al Ejército de Estados Unidos en 1941, nueve meses antes del ataque japonés a Pearl Harbour, estuvo cinco años en las filas militares y después retomó sus estudios.

Se graduó como geólogo en Virgina Tech y después se dedicó a la enseñanza en universidades como Duke y North Carolina State.

Paul, uno de los tres hijos de Walton, afirma en la web gosidneygo.com que “en este momento en que el país está tan dividido”, la gira de su padre “es una cosa que integra a los republicanos y demócratas por igual”, porque ambos aprecian a “una persona que salvado a su país y al mundo”.



A la familia de Sidney Walton tenerlo a él les hace sentir “como si tuviéramos un tesoro nacional”, dice.

Walton ya ha visitado Rhode Island, Massachusetts, Maine, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Indiana, Nebraska, Tennessee, Kentucky, Illinois y Florida.