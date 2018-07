USCIS Actualiza la Guía de Políticas para Ciertas Solicitudes de Evidencia y Notificaciones de Intención de Denegación

WASHINGTON— El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó hoy un memorándum de políticas que proporciona guías a los adjudicadores de USCIS acerca de su discreción para denegar una solicitud o petición sin primero presentar una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés) cuando la evidencia inicial requerida no fue enviada o la evidencia en el récord no logra evidenciar la elegibilidad.

Esta guía actualizada entra en vigencia el 11 de septiembre de 2018 y aplica a todas las solicitudes y peticiones, excepto por las adjudicaciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), recibidas después de esa fecha. Debido a las órdenes judiciales preliminares emitidas por las cortes en California y Nueva York, este nuevo memorándum de políticas no cambia las políticas y prácticas de RFE y NOID que aplican a la adjudicación de peticiones de DACA.

“Por demasiado tiempo, nuestro sistema de inmigración ha estado sobrecargado con reclamos frívolos o sin méritos que retrasan el procesamiento para todas las personas, incluidos los peticionarios legítimos. A través de este cambio de políticas necesario esde hace tiempo, USCIS restaura la discreción completa de nuestros oficiales de inmigración para denegar las solicitudes y peticiones que están incompletas o son inelegibles, presentadas para obtener beneficios de inmigración”, expresó el director de USCIS, L. Francis Cissna. “Hacer esto desalentará la presentación de solicitudes frívolas y carentes de contenido verdadero utilizadas para engañar al sistema, asegurar que nuestros recursos no sean malgastados, y finalmente mejorará la capacidad de nuestra agencia para adjudicar eficiente y justamente las peticiones de beneficios de inmigración, en fiel cumplimiento con nuestras leyes”.

El memorándum de políticas de 2013 atiende las políticas para la emisión de RFE y NOID cuando la evidencia enviada al momento de presentar la solicitud no demuestra elegibilidad. En la práctica, el memorándum de políticas de 2013 limitaba las denegaciones sin RFE o NOID a denegaciones reglamentarias al estipular que debe emitir un RFE, a menos que “no hubiese posibilidad” de aprobación. Esta política de “no posibilidad” limitaba la aplicación de la discreción del adjudicador.

La política implementada en esta guía le restaura al adjudicador su discreción total para denegar solicitudes o peticiones sin tener que emitir primero un RFE o un NOID, cuando sea apropiado. Esta política tiene el fin de desalentar la presentación de solicitudes o peticiones frívolas o sustancialmente incompletas que se utilizan como presentaciones de “marcador de posición”, y exhorta a los solicitantes y peticionarios a ser diligentes al recopilar y presentar la evidencia requerida.

USCIS continuará emitiendo denegaciones reglamentarias cuando sea apropiado sin tener que emitir primero un RFE o NOID cuando el solicitante o peticionario no tenga base legal para el beneficio/petición interesado, o presente una petición para un beneficio o alivio bajo un programa que se ha cancelado. Si no se presenta toda la evidencia inicial con la petición de beneficio, USCIS, a su discreción, podría denegar la petición de beneficio por no haberse demostrado elegibilidad a base de la falta de evidencia inicial requerida. Ejemplos de estas presentaciones que podrían ser denegadas sin enviar un RFE o NOID, incluyen, pero no se limitan a:

Solicitudes de exención presentadas con poca o sin ninguna evidencia; o

Casos en los que la reglamentación, la ley, o las instrucciones del formulario requieren el envío de un documento oficial u otro tipo de evidencia que demuestre elegibilidad al momento de presentar la solicitud o petición, y no se envía dicha documentación. Por ejemplo, si se requería una Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864), y no fue enviado con la Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus (Formulario I-485).

Este memorándum de políticas actualiza los capítulos 10.5(a) y 10.5(b) del Manual de Campo para Adjudicadores de USCIS y contiene una sección de “consideraciones adicionales”. La política en esta sección de “consideraciones adicionales” no es nueva, y es casi idéntica a la política contenida en el reemplazado memorándum de políticas del 2013.