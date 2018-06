Usain Bolt debuta como futbolista en un amistoso con un equipo noruego

El exatleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, disputará este martes un amistoso con el Strømsgodset de la Primera División noruega frente a la selección sub 19 de este país nórdico, su debut futbolístico.

Bolt, que abandonó el atletismo tras los Mundiales de Londres del año pasado y es un reconocido aficionado al fútbol, lleva varios días entrenándose con el conjunto noruego, con vistas a prepararse para el partido benéfico que disputará el 10 de junio en Old Trafford con una selección mundial.

Está previsto que el exatleta, que ha completado en el pasado algunos entrenamientos junto al Manchester United y el Borussia Dortmund, juegue los últimos minutos del partido de mañana, según informó el Strømsgodset, que comparte patrocinador con el jamaicano.

Bolt lucirá en el partido el número “9.58”, por su récord mundial de 100 metros.

La presencia de Bolt desde la semana pasada en los entrenamientos del Strømsgodset ha alterado la concentración del club de Drammen, localidad situada a 50 kilómetros de Oslo.

“Cuando me avisaron de que venía, pensé que el que había escrito el mensaje estaba borracho”, ha admitido a medios noruegos el extremo Bassel Jradi.

La adaptación de Bolt ha sido rápida y sus ahora compañeros elogian su humildad.

“Se ha convertido de forma automática en uno de los muchachos, dentro y fuera de la cancha. Bolt es un tipo tranquilo, sin ningún capricho”, según el centrocampista Eirik Ulland Andersen.

En declaraciones a la página web del club, Bolt ha asegurado que los entrenamientos le han ayudado mucho a centrarse en cómo moverse en el campo, presionar o devolver al primer toque y que su objetivo es “aprender y hacerlo lo mejor que pueda”.