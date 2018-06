The Portuguese Deputy and member of the S & D group Francisco Assis visit the Jardim Floresta Venezuelan immigrant shelter, in Boa Vista, Brazil, 26 June 2018. EFE

Un eurodiputado socialista considera que el régimen venezolano caerá con el tiempo l portugués Francisco Assis, diputado por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D, grupo socialista) en el Parlamento Europeo (PE), considera que la posibilidad de una solución negociada para la crisis en Venezuela se agotó y que ahora hay que esperar que el régimen caiga por sí solo.

“Creo que no hay otra solución para la crisis en Venezuela que el cambio del régimen político en Venezuela, pero ya no creo en la capacidad (de solución) por la vía estrictamente de la negociación”, afirmó Assis en una entrevista a Efe en Boa Vista, la ciudad brasileña en la que se reunió con cientos de venezolanos que huyeron de la crisis de su país.

“Llegará el momento en que este régimen, por cualquier razón, vía contestación popular o por el agravamiento de la situación, terminará por caer. Estoy convencido de que eso terminará por ocurrir, pero no sé si será más temprano o durará mas tiempo”, agregó el eurodiputado que preside las relaciones del PE con los países del Mercosur.

Assis encabeza la delegación del PE que inició el martes una visita de tres días a Brasil para evaluar la situación de los cerca de 50.000 venezolanos que han sido acogidos como refugiados en este país tras huir de lo que llamó la “catástrofe humanitaria” provocada por el régimen de Venezuela.

Según este eurodiputado, filósofo y profesor que inició su carrera política en 1985 como miembro del Partido Socialista (PS) de Portugal, pese a las gestiones de diferentes organismos internacionales para mediar una solución a la crisis en el país andino, las autoridades venezolanas siguen sordas.

“Todos los esfuerzos hechos por la comunidad internacional, por la Unión Europea, para impulsar un proceso negociado con las varias oposiciones para crear condiciones que permitan el fin de la grave crisis fracasaron”, afirmó.

“Hemos constatado que no hay de parte de quienes tienen el poder real en Venezuela cualquier apertura para cualquier entendimiento. Por el contrario, vemos a Venezuela cada vez peor, con mayor degradación institucional, degradación económica, catástrofe social y catástrofe humanitaria, y creo que eso sólo terminará con la caída del régimen”, agregó.

Assis aseguró que el PE ha hecho su parte con la aprobación de varias resoluciones que critican “vehementemente al régimen venezolano por cómo ha conducido al país a la actual situación de miseria absoluta, que es lo que obliga a las personas a abandonarlo”.

Afirmó además que la Unión Europea esta misma semana adoptó nuevas sanciones dirigidas a figuras con responsabilidades especiales en la vida política de Venezuela, como única forma de que estas medidas afecten a la población.

“Ahora sólo podemos esperar la caída del régimen, que es algo que no se puede imponer desde afuera. Es algo que terminará por ocurrir porque todo lo que presenciamos indica que habrá un gran descontento en la sociedad venezolana”, afirmó.

El eurodiputado se entrevistó con varios de los venezolanos en los tres centros de acogida de refugiados que visitó el lunes en Boa Vista, la capital de Roraima, el estado brasileño fronterizo con Venezuela, y una ciudad que ha recibido en los últimos meses unos 25.000 inmigrantes, que representan el 7,5 % de la población de ese país.

El legislador europeo aseguró que tuvo oportunidad de presenciar la “situación trágica de personas que tuvieron que huir de Venezuela, de la grave situación y crisis humanitaria que afecta ese país, y obliga a las personas a huir y a recorrer largas distancias para buscar mejor suerte en otro país”.

Agregó que el PE está dispuesto a recomendar un aumento de la ayuda que la Unión Europea ha dado a los venezolanos en Brasil, que hasta ahora se limita a 5 millones de euros.

"La Unión Europea puede financiar (la ayuda) y eso es lo que va a hacer. La Unión Europea tiene fondos para situaciones de esta naturaleza y ya tuvimos que atender situaciones de este tipo en todo el mundo, no sólo en los países más próximos", afirmó.