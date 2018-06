Trump dice que los países del G7 abusan de EEUU y que Canadá perderá “mucho dinero”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que prácticamente todos los países miembros del G7 abusan de EEUU y que a Canadá le “costarán mucho dinero” las críticas que ha dirigido a Washington el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

“Tuve una muy buena reunión en el G7” a pesar de las tensiones comerciales, dijo Trump en una conferencia de prensa en Singapur.

“(Pero) seré honesto, prácticamente cada uno de esos países se está aprovechando de nosotros (…) Es muy injusto para nuestros trabajadores y voy a arreglarlo”, agregó.

Trump mencionó una foto de la cumbre de este fin de semana en La Malbaie (Canadá) que se ha vuelto viral, y en la que él está sentado y con los brazos cruzados y Merkel de pie, con las manos apoyadas sobre una mesa, con el presidente francés Emmanuel Macron a su derecha y mirando fijamente al líder estadounidense.

El presidente estadounidense admitió que la fotografía “no parece amistosa”, pero que en realidad los líderes solo estaban “hablando” y esperando a recibir el comunicado final con los cambios solicitados por EEUU y del que finalmente el presidente estadounidense se retiró debido a las tensiones con Canadá.

“Justin (Trudeau) probablemente no sabía que (el avión presidencial) Air Force One tiene unas 20 televisiones”, manifestó Trump en referencia a la conferencia de prensa que dio el líder canadiense una vez que su homólogo estadounidense había abandonado Canadá, y en la que criticó los aranceles de Washington.

“Dio una conferencia de prensa en la que dijo que no permitirá que Estados Unidos les empuje. ¿Empujarles? Solo nos estrechamos la mano. Fue muy amistoso”, defendió Trump, quien dijo que hasta entonces su relación con Trudeau era “buena”.

“Asumió que yo estaba en un avión y no le estaba viendo. Pero ha aprendido (una lección). Eso le va a costar mucho dinero al pueblo de Canadá. Ha aprendido. No puedes hacer eso”, agregó.