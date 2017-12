Tres elefantes de Connecticut encontraron un abogado que luchará por ellos hasta su liberación

Tres elefantes que durante décadas han pertenecido a un zoológico familiar en Connecticut, encontraron un abogado que luchará hasta que tengan un lugar digno donde vivir.

El defensor Steven Wise presentó un recurso de hábeas corpus en nombre de los elefantes, argumentando que son “personas jurídicas” con derecho a la libertad física y pidiendo al Tribunal Superior de Connecticut que ordene su liberación a un santuario.

Según The Washington Post, Wise y su grupo legal ‘Proyecto de Derechos No Humanitarios’, son expertos en estos casos al defender –aunque sin éxito – a unos chimpancés ante los tribunales en New York.

Al igual que en esos casos, el pleito de los elefantes cita un amplio cuerpo de investigación científica que establece las capacidades cognitivas avanzadas de la especie y las vidas sociales complejas: evidencia de lo que el equipo legal dice es la “anatomía” de los elefantes.

Si el tribunal dictase un recurso, permitiría a los elefantes impugnar la legalidad de su detención y reconocer su “personalidad”. Eso podría marcar el comienzo de cambios profundos en el estatus legal de los animales, que se consideran propiedad a los ojos de la ley. Pero los críticos afirman que también podría debilitar los derechos de algunas personas.

Tim Commerford, propietario del zoológico de Commerford, que posee los tres elefantes, dijo en una entrevista telefónica que no había visto la demanda y que no tenía conocimiento del proceso judicial. Los animales tienen edades comprendidas entre 33 y 50 años y todos han pertenecido al zoológico durante al menos 30 años, según explicó.

“Son parte de nuestra familia”, señaló.