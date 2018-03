Tiroteo de escuela Great Mills en Maryland está controlado según autoridades

Una escuela secundaria de Maryland continúa bajo custodia después de un tiroteo este martes por la mañana.

El tiroteo fue reportado en Great Mills High School en el condado de St. Mary’s. El sistema escolar publicó en su sitio web que el incidente está controlado, y oficiales de la Oficina del Sheriff están en la escena. El departamento del alguacil informó a los padres que deben recoger a sus alumnos del auditorio de Leonardtown High School y no deben ir a la High School de Great Mills.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School

