Senadoras en Argentina piden bajar las comisiones que tratan la ley de aborto

Senadoras argentinas a favor de la despenalización del aborto en el país austral exigieron hoy en un encuentro en el Congreso que el proyecto de ley sea tratado únicamente en las comisiones de Salud y de Justicia y Asuntos Penales para que la votación en la Cámara Alta sea lo antes posible.

La iniciativa presentada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, fue derivada por la vicepresidenta del Senado, Gabriela Michetti, a cuatro comisiones: Presupuestos y Hacienda y Asuntos Constitucionales, además de las dos ya mencionadas.

“Sabemos que estamos en un momento de definición de cronograma y nosotras, desde la Campaña, pedimos que sea tratada en dos comisiones: primero en Justicia y Asuntos Penales y segundo en Salud. Tenemos la esperanza de que se escuche a la sociedad que se manifestó masivamente”, resumió la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la campaña, Marta Alanís.

Para la representante, así como para las legisladoras presentes en la cita, el tratamiento del proyecto en las cuatro comisiones es “preocupante” porque ralentiza la votación para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, principal medida que presenta el proyecto.

Hasta el momento, no hay una fecha oficial establecida para el pleno en la Cámara Alta, las legisladoras y las propulsoras de la iniciativa están apostando por que tenga lugar a finales de julio o, como máximo, a principios de agosto.

Asimismo, denunciaron que en los presupuestos nacionales no se incluye de manera adecuada la financiación para impulsar la educación sexual ni para asegurar el acceso a los anticonceptivos, por lo que criticaron que se haya enviado el proyecto de ley a la comisión que trata esta regulación.

“Debemos plantear que cuando se habla de un proceso de ampliación de derechos no podemos hablar de gasto, debemos hablar de inversión en materia de saludpública”, aseguró la senadora nacional por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun en su crítica a que la discusión de la medida se haya dispuesto en la comisión de Presupuestos.

Después de la jornada histórica en la que los diputados y las diputadas aprobaron la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, para las defensoras de la legislación es clave que el período de tratamiento en el Senado no se dilate más.

“Tenemos que dar una respuesta a la sociedad rápido y me parece que el debate debe de ser profundo, con respeto, y atender a todas las diferencias que van a surgir, dando una respuesta desde el Estado a este tema de salud“, afirmó en esta línea Pamela Verasay, senadora por la provincia de Mendoza.

Con la aprobación definitiva de la ley, el aborto sería legal en el país durante las primeras 14 semanas, a diferencia de actualmente, que solo se permite realizar la operación en caso de que el embarazo sea fruto de una violación o que exista un peligro para la salud de la madre.