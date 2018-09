Selección de Estados Unidos jugará un amistoso ante Perú en East Hartford, Connecticut

La Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer) confirmó que jugará un amistoso ante Perú el martes 16 de octubre en East Hartford, CT. El último enfrentamiento entre Estados Unidos y la blanquirroja se produjo el 4 de septiembre de 2015 en Washington D.C, la selección de las barras y las estrellas salió airosa 2-1. El combinado sudamericano será el quinto rival en pleno proceso de preparación para la CONCACAF Copa Oro 2019.

Perú será el quinto equipo en los Top 20 de la FIFA para enfrentar a la selección de las barras y las estrellas en la Serie Kickoff, uniéndose a Brasil (3), Inglaterra (6), Colombia (14) y México (16).

Las entradas se ponen a la venta al público el miércoles 12 de septiembre a las 10 a.m. ET a través de ussoccer.com, por teléfono al 1-877-522-8499 (8 a.m. a 10 p.m. ET solamente) y en la taquilla del XL Center a partir del jueves , 13 de septiembre (abierto de lunes a viernes, de 12 pm a 5 pm). [Nota: los boletos no se venden en el Pratt & Whitney Stadium excepto el día del evento.] Grupos de 20 o más pueden ordenar en ussoccer.com.

Recodemos que la Selección Peruana ya tiene pactado un amistoso con Chile para el 12 de octubre en Hard Rock Stadium de Miami. El equipo nacional solo se mudará de ciudad para disputar su cuarto amistoso en el 2018.