Se reportan varios heridos en tiroteo dentro de periódico de Maryland

ANNAPOLIS, Md. – Varias personas han recibido disparos en el periódico The Capital en Annapolis, Maryland.

The Baltimore Sun, propietaria del periódico Annapolis, dice que un periodista les contó sobre el tiroteo de este jueves por la tarde.

The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives dice que está respondiendo a los informes del tiroteo.

Marc Limansky es portavoz del departamento de policía del condado de Anne Arundel. Él dice que los oficiales están registrando el edificio en Annapolis donde se reportó el tiroteo.

Él dice que la situación es “activa y continua”. Limansky dice que no tiene detalles sobre posibles víctimas y no pudo confirmar la ubicación exacta del edificio.

Noticia en desarrollo.