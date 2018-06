Russian head coach Stanislav Cherchesov (R) talk to players during a training session held in Federal Sports Centre Novogorsk, Novogorsk, Russian Federation, 29 June 2018. Russia will face Spain the Round of 16 of the FIFA World Cup 2018 on 01 July. EFE

Rusia recupera a todos sus jugadores antes de enfrentarse a España La selección rusa recuperó hoy a todos sus futbolistas, incluido los centrocampistas Dzagóev y Yerokhin, con vistas al partido de octavos de final del domingo ante España.

“Todos los jugadores están entrenando con normalidad con el resto del grupo”, comentó el jefe de prensa del combinado ruso en su centro de entrenamiento de Novogorsk en las afueras de Moscú.

Alexandr Yerokhin, que milita en el Zenit San Petersburgo, entrenó hoy con el grupo por vez primera en varios días, aunque se descarta que vaya a salir de inicio ante los españoles.

Lo mismo se puede decir de Alán Dzagóev, del CSKA Moscú, al que ya se le vio tocar balón hace un par de días, aunque no parece que pueda quitarle el puesto a Denís Chéryshev, que le reemplazó cuando el primero se lesionó contra Arabia Saudí.

El único que no podrá saltar al campo contra La Roja será Ígor Smólnikov, el lateral derecho del Zenit, que fue expulsado contra Uruguay.

Con todo, el titular en la banda derecha es Mario Fernandes, el brasileño nacionalizado ruso que milita en el CSKA y ha sido uno de los jugadores rusos más destacados en la primera fase.

La selección rusa completará su último entrenamiento antes del partido el sábado al mediodía en las instalaciones de Novogorsk y no en el estadio Luzhnikí. deporte fútbol tweet