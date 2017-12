Representante de Access Health CT, Rosa DeLauro, anuncia la feria de inscripción en Hamden el sábado, 9 de Diciembre de 2017

HARTFORD, Conn. (7 de diciembre de 2017) – El Director Ejecutivo Jim Wadleigh y la Representante Rosa DeLauro (CT-3) de Access Health CT (AHCT) anunciaron hoy los detalles de la próxima feria de inscripción para el Período de Inscripción de 2018. El sábado, 9 de diciembre de 2017, los consumidores pueden encontrar ayuda gratuita de inscripción en persona de parte de un equipo de personal de Access Health CT, especialistas en inscripción, consejeros certificados de inscripción y agentes de seguros. La cuarta feria tendrá lugar de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Miller Senior Center en Hamden (2901 Dixwell Ave, Hamden, CT).

Los consumidores pueden comprar y/o inscribirse en un plan de seguro de salud 2018 hasta el 22 de diciembre de 2017. Se alienta a los consumidores a comparar sus opciones de planes cada año durante el Período de Inscripción para encontrar la mejor cobertura para ellos y sus familias. Los consumidores pueden usar la Herramienta de Soporte a la Decisión del Cliente (en el sitio web Access Health CT) para comparar planes y encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. En 2017, más de 210,000 personas del condado de New Haven se inscribieron en la cobertura de salud a través de Access Health CT.

“Las ferias de inscripción ofrecen a los consumidores ayuda paso a paso: las personas se registran y luego se reúnen con el personal de inscripción o los agentes de seguros certificados que las ayudan a través del proceso”, comentó el CEO de AHCT, Jim Wadleigh. “La participación hasta ahora ha sido excelente: más de 100 personas han asistido a cada feria y miles han visitado los 10 centros de inscripción en todo el estado”.

En la feria de New London, el 2 de diciembre de 2017, Naomi A., residente de Connecticut y consumidora de AHCT, comentó: “El especialista en inscripción hizo un buen trabajo respondiendo mis preguntas y haciéndome sentir bienvenida”.

“Se está acabando el tiempo para seleccionar un plan de seguro de salud para el próximo año. Ahora es el momento de asegurarse de que usted y su familia tengan cobertura de salud para 2018”, comentó la Representante Rosa DeLauro. “Las ferias de inscripción de Access Health CT hacen que el proceso sea más fácil que nunca, por lo que exhorto a las familias de Hamden y de todo Connecticut a inscribirse en línea o recibir cobertura en uno de los próximos eventos”.

Si los consumidores no pueden asistir a la feria de inscripción de Hamden el sábado, habrá una última feria antes del final del Período de Inscripción en Willimantic el sábado 16 de diciembre de 2017. Los detalles para la última feria de inscripción son:

Willimantic

10:00 a.m. – 2:00 p.m. el sábado, 16 de diciembre de 2017

Eastern Connecticut State University

Biblioteca – Salón Johnson

268 High Street

Willimantic, CT 06226

Los consumidores también pueden visitar una de las diez ubicaciones de inscripción en todo el estado para recibir asistencia gratuita y en persona. Los detalles de las ubicaciones son:

Bridgeport

Burroughs Saden Main Library

925 Broad Street

Segunda Planta

Bridgeport, CT 06604

Horas : Lun, Mar.: 10:30 a.m. – 5:30 p.m.

Miér., Jue.: 12:30 p.m. – 7:30 p.m.

Vier.: 10:30 a.m. – 4:30 p.m.

New Britain

Central Connecticut State University (CCSU)

Institute of Technology and Business Development

Salones 4030300 y 4040400

185 Main Street

New Britain, CT 06501

Horas : Lun. – Vier. 9:30 a.m. – 4:30 p.m.

Danbury CIFC Greater Danbury Community Health Center 120 Main Street Primera Planta Danbury, CT 06810 Horas : Lun. – Vier. 9:30 a.m. – 4:30 p.m. New Haven Fachada del Yale New Haven Hospital 2 Howe Street Alrededor de la esquina de la entrada principal New Haven, CT 06511 Horas : Lun. – Vier. 9:30 a.m. – 4:30 p.m. East Hartford Raymond Main Library 840 Main St Nivel Inferior/Entrada Lateral East Hartford, CT 06108 Horas : Lun. – Vier. 9:30 a.m. – 4:30 p.m. Norwich Thames Valley Council for Community Action Unit 201, UNCAS en el Thames Campus 401 West Thames Street Norwich, CT 06360 Horas : Lun. – Vier. 9:00 a.m. – 4:00 p.m. Hartford Curtis D. Robinson Center for Health Equity 140 Woodland Street Primera Planta Hartford, CT 06105 Horas : Lun. – Vier. 9:30 a.m. – 4:30 p.m. Stamford Ferguson Main Library One Public Library Plaza Segunda Planta Stamford, CT 06904 Horas : Lun.: Cerrado Mar., Juev.: 10:30 a.m. – 6:00 p.m. Miér.: 10:30 a.m. – 7:00 p.m. Vier.: 10:30 a.m. – 5:30 p.m. Sáb.: 10:30 a.m. – 2:00 p.m. Milford Margaret Eagan Center Salón 149 35 Mathew Street Milford, CT 06460 Horas : Lun, Mar.: 10:30 a.m. – 5:30 p.m. Miér., Jue.: 12:30 p.m. – 7:30 p.m. Vier.: 10:30 a.m. – 4:30 p.m. Waterbury Family Life Center 95 Scovill Street Segunda Planta Waterbury, CT 06706 Horas : Lun. – Vier. 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Para inscribirse, los consumidores deben proporcionar la siguiente información:

Fechas de nacimiento

Números del Seguro Social

VISADO, tarjeta de residente u otros documentos de inmigración

Las declaraciones de impuestos más recientes

Cheques de pago recientes o estado de pérdidas y ganancias, si trabaja por cuenta propia

Información sobre su empleador actual

Información actual de cobertura de salud

Puede encontrar una lista de verificación más detallada de esta información y ejemplos de documentos para cada categoría aquí.

También se puede encontrar ayuda GRATUITA de las siguientes maneras:

En línea en Learn.AccessHealthCT.com

Visitando una Ubicación de Inscripción o una Feria de Inscripción de AHCT para obtener asistencia Learn.AccessHealthCT.com/Locations

Por teléfono llamando al 1-855-805-4325

Los residentes de Connecticut pueden comprar un plan de seguro de salud e inscribirse durante el Período de Inscripción del 1 de noviembre al 22 de diciembre de 2017. La inscripción en los programas de Husky Health está disponible en cualquier momento durante el año. Para obtener más información acerca de las ubicaciones para la asistencia gratuita en persona y ayuda con la inscripción, visite https://support.accesshealthct.com/.