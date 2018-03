Pedro Pablo Kuczynski anuncia oficialmente su renuncia a la Presidencia de Perú

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció hoy oficialmente su renuncia a la jefatura del Estado debido al “clima de ingobernabilidad” que, según dijo, afecta y “no permite avanzar” a su país.

En un vídeo grabado en el Palacio de Gobierno, en el que apareció escoltado por todo el Ejecutivo, el mandatario denunció la “grave distorsión del proceso político” causada por la difusión de vídeos y audios en las últimas horas que lo hacían “injustamente parecer como culpable de actos” en los que no había participado.

Enfatizó que, por ese motivo, “lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia”.

Kuczynski, de 79 años, dejó el cargo en medio de la crisis causada por la difusión de vídeos y audios que muestran a sus aliados intentando comprar votos de congresistas opositores para evitar su destitución por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

El gobernante, quien anunció que ha enviado su carta de renuncia al Congreso, dijo que “no puede ser un escollo” para que su país “encuentre la senda de la unidad y la armonía que a mí me negaron”.

“Habrá una transición constitucionalmente ordenada”, remarcó en referencia a que la Constitución peruana establece que el cargo debe ser asumido por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien actualmente es embajador peruano en Canadá.

En su mensaje a la nación, Kuczynski dijo que desde que asumió el poder, el 28 de julio de 2016, se desempeño “dando lo mejor” de sí, “a pesar de la constante obstaculización y ataques” de que fue “objeto por parte de la mayoría legislativa”, que controla el partido fujimorista Fuerza Popular.

Aseguró que en los dos pedidos de vacancia (destitución) que se presentaron en su contra en el Congreso se usó el “pretexto de que había supuestamente mentido” sobre su vida profesional.

“Incluso, una vez superado este trance, se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo tres meses”, agregó.

Señaló, además, que cuando “muchos parlamentarios expusieron que su voto debía ser de conciencia y no de consigna” aparecieron “grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas, que daban la impresión de que su gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos”.

“Todo esto ha generado una grave distorsión del proceso político y de la discusión del proceso de vacancia”, sostuvo antes de negar que sea corrupto.

El Gobierno de Kuczynski entró este martes en una crisis profunda después de que la oposición fujimorista publicara los vídeos y audios, que además profundizaron la guerra política entre los hermanos Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular, y Kenji Fujimori, disidente de esa agrupación y aliado de Kuczynski.

En las grabaciones se ve a Kenji y a otros congresistas allegados ofreciendo al legislador de Fuerza Popular Moisés Mamani la realización de obras públicas en su circunscripción electoral a cambio de que votara en contra de la destitución del presidente.

También aparecen el abogado de Kuczynski, Alberto Borea, y un funcionario llamado Fredy Aragón, cuya destitución fue confirmada hoy en una resolución oficial, aparentemente hablando en nombre o bajo pedido del mandatario e incluso dando a entender que el legislador podría beneficiarse económicamente.

Kuczynski debía comparecer, en principio, este jueves ante el Congreso en persona o bien a través de su abogado y posteriormente se iba a abrir un proceso de debate y votación sobre la moción de destitución por “incapacidad moral permanente”.