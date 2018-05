Paolo Guerrero llegó junto a sus abogados al TAS para defender su inocencia por caso de dopaje

Lausana (Suiza), 3 may (EFE).- Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana de fútbol, llegó este jueves al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana, donde se dirimirá su recurso contra la suspensión de seis meses por dopaje impuesta por la FIFA y otro de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para aumentarla.

El jugador del Flamengo brasileño llegó junto a sus abogados unos minutos antes de las 06.30 GMT a la sede del TAS en la ciudad suiza de Lausana, en el oeste del país, pero no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación apostados en el exterior.

Una veintena de aficionados peruanos se congregó ante el TAS con banderas, camisetas, bufandas y gorros en los colores de su país, y gritó “Paolo es inocente”, para mostrar a Guerrero, de 34 años, su apoyo y confianza en que será absuelto por los tres árbitros.

“Por supuesto queremos su inocencia, Paolo ha sido un chiquillo de barrio que ha salido a jugar y siempre con mucha responsabilidad y jamás ha estado metido en cosas turbias, ni drogas ni nada por el estilo. Es una persona muy idónea y capacitada”, dijo a Efe la peruana Marta Sánchez.

“Es un gesto de solidaridad a un futbolista peruano bien querido, que es un símbolo del deporte nacional, un futbolista que proviene de un medio humilde, pero que en base a su esfuerzo y dedicación al deporte ha salido adelante y ha llegado a figurar en el fútbol mundial”, señaló a su vez José Villafuerte.

“Es un muchacho muy disciplinado y ama mucho lo que hace y nosotros dudamos que él haya usado otros métodos que no son los lícitos para mejorar su desempeño deportivo”, añadió.

Vino al TAS para demostrar a Guerrero “que los peruanos en el mundo estamos conscientes de su inocencia y que creemos que saldrá adelante. Confiamos en el criterio justo e imparcial de los jueces. Y esperamos tener hoy día una buena noticia”, indicó.

Sus fans quieren que Guerrero pueda jugar ya este fin de semana con su club y, sobre todo, en el Mundial que comenzará a mediados de junio en Rusia.

Lo que se analiza ante el TAS es si el futbolista fue diligente y el nivel de culpa que tiene por haber ingerido un té de coca.

La vista durará varias horas.

La defensa del delantero está formada por cuatro abogados, entre ellos el abogado brasileño Pedro Fida con experiencia en el TAS, y el español Juan de Dios Crespo, quien hace un año consiguió que se levantara la sanción de cuatro partidos impuesto al jugador argentino Leo Messi.

Según explicó el martes a Efe Fida, a lo largo de la jornada expondrán sus argumentos jurídicos los abogados del jugador, los representantes de la FIFA y la AMA, y se escuchará a los testigos y al propio futbolista, que relatará su visión del caso.

Antes de dar por concluida la audiencia, todas las partes harán la exposición final de sus argumentos.

La defensa de Guerrero pedirá en la sesión que el TAS comunique inmediatamente el resultado final del caso, aunque sabe que la notificación formal fundamentada tardará unos días en llegar.

Tanto Guerrero como su equipo de letrados especializados en derecho deportivo confían en que el jugador será absuelto y se han manifestado en los últimos días tranquilos y esperanzados en que su “sólida” defensa, que incluye pruebas químicas, científicas y argumentos jurídicos, permita demostrar la inocencia de Guerrero.

“Es una cuestión de tiempo que se compruebe su inocencia”, recalcó a Efe Fida el martes en Ginebra antes de partir a Lausana.

Guerrero dio positivo el 5 de octubre pasado por benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína y de la hoja de coca, tras un partido de clasificación mundialista entre Perú y Argentina en Buenos Aires.

La Comisión de Disciplina de la FIFA le castigó con un año de suspensión a partir del 3 de noviembre.

En diciembre, Guerrero recurrió a la Comisión de Apelación de la FIFA, que rebajó la sanción de un año a seis meses, que se cumplirán precisamente este jueves.

Tanto el futbolista como la AMA ha recurrido la decisión, y esta última pide que el jugador reciba una sanción de entre uno y dos años, restando los seis meses de castigo.