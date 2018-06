Nueve selecciones americanas se la juegan en las próximas Ventanas FIBA

Entre el 28 de junio y el 2 de julio se disputarán los últimos partidos de la primera ronda clasificatoria americana para la Copa del Mundo 2019, en los que nueve selecciones se jugarán los cinco billetes que continúan disponibles para acceder a la segunda y definitiva ronda. De momento, los países que ya se han asegurado el pase a la siguiente ronda son Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, la República Dominicana y Canadá; aunque ninguno de ellos puede relajarse todavía porque los resultados de esta primera fase se tendrán en cuenta posteriormente.

En el Grupo A, Panamá tiene la oportunidad de garantizarse el pase a la segunda ronda en su próximo partido de las Ventanas FIBA, aunque para ello necesita ganar a la Argentina de Facundo Campazzo y compañía en su visita al Estadio Aldo Cantoni de San Juan. Por su parte, la selección paraguaya llega a su duelo en casa frente a Uruguay sin haber ganado ninguno de sus cuatro partidos, por lo que incluso su triunfo en Asunción sería insuficiente para mantener sus opciones si los panameños salen victoriosos de su duelo en territorio argentino.

El Grupo B lo lidera Brasil con un pleno de cuatro victorias, a pesar de haber prescindido de algunas de sus mayores figuras como Nenê, ala-pívot de unos Houston Rockets que afrontarán la próxima temporada como una de las apuestas más atractivas de baloncesto para conquistar el anillo de la NBA. En caso de que Brasil también gane su siguiente partido ante Venezuela en Caracas, tendrá asegurado el primer puesto del grupo, mientras que Chile conseguirá pasar a la siguiente ronda si logra vencer en Valdivia a la colista Colombia.

Como no podía ser de otra manera, Estados Unidos encabeza el Grupo C sin conocer la derrota y todo indica que se mantendrá invicto tras visitar a la selección mexicana, situada en la tercera posición con dos triunfos y dos derrotas. No obstante, México podrá obtener el pase a la segunda ronda aunque pierda dicho encuentro, ya que se clasificará si la débil Cuba sucumbe frente a un Puerto Rico que finalmente podrá contar con Tyler Davis, su joven estrella.

Por último, queda por decidirse la selección del Grupo D que acompañará a la República Dominicana y a Canadá en la próxima ronda. Las Islas Vírgenes lo tienen todo a su favor, ya que la única victoria que han obtenido fue ante Bahamas en Nassau y ahora se adjudicarán el pase si vuelven a vencer al equipo bahameño jugando en casa. El cuanto a la invicta selección dominicana, capitaneada por un Eulis Báez de récord, se asegurará el liderato si consigue vencer en Toronto a Canadá, a la que ya se impuso en Santiago de los Caballeros por 88-76.

Los 12 equipos que accedan a la segunda ronda clasificatoria se dividirán en dos grupos y el pase definitivo a la Copa del Mundo 2019 lo obtendrán las selecciones que acaben en el Top 3 de cada grupo, así como la mejor de entre las dos que acaben cuartas.