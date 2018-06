Hirving Lozano (2-L) of Mexico reacts during the FIFA World Cup 2018 group F preliminary round soccer match between Mexico and Sweden in Ekaterinburg, Russia,

México se suicida pero Corea le resucita. Pierde 3-0 ante Suecia La selección de México logró su pase a los octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018 a pesar de caer este miércoles de forma clara ante Suecia (0-3) en Ekaterimburgo, pero el triunfo de Corea del Sur ante Alemania (2-0) le dio el pase a los octavos de final en detrimento de la ‘Mannschaft’, que sufrió una debacle histórica en Kazán.

México, que había brillado en sus dos primeros partidos, derrotando a Alemania (1-0) y a Corea (2-1), se llevó un susto de muerte al derrumbarse ante Suecia, que pasó como primera de grupo. Pero los dioses del fútbol se aliaron con el Tri, Alemania quedó eliminada en la fase previa por segunda vez en toda la historia de la Copa del Mundo y los del colombiano Juan Carlos Osorio jugarán los octavos el próximo lunes en Samara.

Criticado antes del Mundial por sus numerosas rotaciones, en esta ocasión el ‘Profesor’ repitió alineación por primera vez en sus 50 partidos como seleccionador, ante el combinado sueco, que salió con mismo once con el que se complicó la vida al caer en el último suspiro contra Alemania, también el pasado sábado.

Y esta vez, todo salió al revés. Osorio dispuso una defensa de cuatro con la que pensó contrarrestar no sin dificultades el juego aéreo sueco, por detrás del pivote que forman Herrera y el bético Andrés Guardado; con Carlos Vela de mediapunta; el sevillista Miguel Layún por la derecha, Hirving Lozano por la izquierda; y el ‘Chicharito’ Hernández en punta.

La primera mitad, en la que Gallardo vio la tarjeta amarilla más rápida de la historia de los Mundiales, a los 13 segundos, tuvo más tensión que calidad. En un recinto, el Ekaterinburg Arena, en el que de nuevo se hizo notar la apasionada afición del Tri, que alardeó, “ya lo ven”, de ser “locales otra vez”; festejó con ‘olés’ los primeros pases mexicanos y coreó con música de la ‘Seven Nation Army’ de los White Stripes reiteradamente el nombre de su estrella emergente, el ‘Chucky’ Lozano.

Pero ahí se acabó la alegría. Apenas un zurdazo de Vela, que rozó el poste de la portería de Olsen fue lo que ofreció México este miércoles. Y sin ser del todo claras, fueron más las oportunidades suecas durante los primeros 45 minutos, casi siempre en acciones de Emil Forsberg o de Marcus Berg. Con susto incluido cuando, a falta de 15 para el descanso, el argentino Néstor Pitana, instado desde control a consultar el VAR, desestimó penalti en una acción en la que los suecos reclamaban mano de ‘Chicharito’ dentro del área mexicana.

A Suecia no le valía el empate, que daba clasificación y liderato a México, por lo que salió a por todas en la reanudación. Y acertó. Augustinsson, al aprovechar un mal remate de Claersson, batía a ‘Memo’ Ochoa en el quinto minuto. Y, sólo siete después, el capitán sueco, Andreas Granqvist, subía al marcador el 2-0, de penalti, por derribo de Héctor Moreno a Berg.

Osorio dio entrada a Fabián, por Gallardo, e intercambio bandas entre Layún y el ‘Chucky’ antes de que, en otra jugada desgraciada, al ser presionado por Toivonen, Edson Alvarez marcase en propia puerta el 0-3. Instalando a México en caída libre.

Desdibujado, el Tri ya no estaba en Ekaterimburgo. México jugaba en Kazán, donde en esos momentos, Corea del Sur le empataba a Alemania. Y la afición mexicana coreaba el nombre del país asiático, en espera de que mantuvieran el resultado. Con temor. Sin olvidarse del gol de Toni Kroos ante Suecia en el minuto 95.

Fue entonces, con el agua al cuello, cuando se abrió el mar ante el ‘Tri’: llegaba la noticia del primer gol en el otro choque del grupo F. Con mucha tensión, pues tuvo que ser ratificado por el VAR.

Para mayor sorpresa de un Mundial completamente loco, Corea del Sur anotaba el segundo, Alemania hacía las maletas y México, no sin cierto sabor agridulce, jugará los octavos el lunes en Samara, frente al primero del grupo E, el de Brasil, Suiza y Serbia.