Medias Rojas llegan al séptimo triunfo seguido y Yanquis lo reparten

La marcha triunfal de los Medias Rojas de Boston continuó una jornada más en el béisbol profesional de la Liga Americana y llegaron a la séptima victoria consecutiva que los consolida con la mejor marca de las mayores y líderes destacados de la División Este.

Mientras que sus rivales directos, los Yanquis de Nueva York se tuvieron que conformar con repartir triunfo y derrota en la doble cartelera que protagonizaron ante los Orioles de Baltimore.

La sorpresa de la jornada la dieron los Astros de Houston que cortaron su racha triunfal al perder por blanqueada de 0-2 ante los Atléticos de Oakland.

Lo mismo que hicieron los Medias Rojas, que con el toletero cubano estadounidense J.D. Martínez, que conectó su vigésimo octavo cuadrangular en lo que va de temporada vencieron por 5-0 a los Vigilantes de Texas.

Martínez siguió como líder de cuadrangulares en las Grandes Ligas.

Steve Pearce agregó otro cuadrangular de dos carreras y el abridor venezolano Eduardo Rodríguez lanzó poco más de cinco entradas dominantes que lo dejaron con la decisión.

Los Medias Rojas ganaron el decimocuarto partido de los últimos 17 que han disputado.

Rodríguez (11-3) no permitió imparables de Texas hasta que el dominicano Adrián Beltré bateó un sencillo con un out en la cuarta entrada.

El abridor estelar criollo sólo toleró tres sencillos y regaló tres bases por bolas, al tiempo que ponchó a cinco bateadores rivales.

La derrota se la quedó el abridor Mike Minor (6-5) que permitió dos carreras con seis imparables y recetó cuatro ponches en cinco entradas y un tercio.

Minor no había perdido desde el pasado mayo y los Vigilantes sufrieron la quinta derrota en los últimos siete partidos disputados.

Danny Valencia salió de un bache ofensivo que lo tenía de 25-0 con un cuadrangular tres carreras en el sexto episodio ante el abridor zurdo CC Sabathia (6-4), que cargó con la derrota, y los Orioles vencieron 5-4 a los Yanquis en el primer juego del doble enfrentamiento.

Mark Trumbo también pegó un vuelacercas por los Orioles, que pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

Brett Gardner aportó cuatro imparables, incluido un cuadrangular, y produjo tres anotaciones que permitieron a los Yanquis derrotaron a domicilio 2-10 a los Orioles en el segundo juego de una doble cartelera en la que se repartieron los triunfos.

El resultado dejó a los Yanquis con marca de 4-4 contra Baltimore y a dos juegos y media de los Medias Rojas, líderes de la División Este.

Gardner regresó al diamante para atormentar a los Orioles tanto al bate como en el jardín central, donde tuvo varias buenas capturas a la carrera.

El guardabosques abrió el segundo choque con un sencillo ante el dominicano Yefry Ramírez (0-3) y anotó en un doble de Didi Gregorius.

En el cuarto disparó su séptimo vuelacercas de la temporada, un batazo de dos carreras que puso el 3-0 en la pizarra.

Esto fue suficiente para el mexicano Luis Cessa (1-1), que se apuntó el primer triunfo de la temporada tras una labor de seis episodios con tres imparables y sin llegadas al plato.

Otro abridor joven latinoamericano, el dominicano Frankie Montas, y dos relevistas, se combinaron para un juego con pelota de cinco imparables, Stephen Piscotty logró un cuadrangular y un sencillo remolcador y los Atléticos dieron la sorpresa de la jornada con la blanqueada a domicilio de 0-2 ante los Astros.

El abridor Gerrit Cole ponchó a 11 y permitió tres imparables en seis entradas en las que no concedió anotaciones con los Astros, antes de ser relevado en el séptimo episodio por Brad Peacock (1-4), quien cargó con la derrota.

Los Atléticos sumaron su tercer triunfo al hilo y el undécimo en los últimos 13 partidos disputados, mientras que la derrota frenó una seguidilla de seis victorias de los Astros (61-32), que siguen líderes de la División Oeste.

Montas (5-2) ganó tras admitir tres sencillos y dar dos bases por bolas además de retirar a dos bateadores por la vía del ponche en seis entradas de trabajo.

En sus dos últimas aperturas, Montas, había cedido 17 imparables y nueve carreras. Blake Treinen trabajó la novena entrada para su vigésimo tercer rescate en lo que va de temporada.

Daniel Robertson dio un sencillo productor en la décima entrada y los Rays de Tampa Bay ganaron por duodécima vez en sus últimos 13 partidos de locales, al derrotar 10-9 a los Tigres de Detroit.

El venezolano Eduardo Escobar pegó tres indiscutibles y produjo la carrera de la victoria en el séptimo episodio para respaldar la sólida actuación del abridor puertorriqueño José Berríos en el montículo, y los Mellizos de Minnesota vencieron porr 3-1 a los Reales de Kansas City.

Escobar remolcó a Joe Mauer al plato con un sencillo en el séptimo episodio y Minnesota se aprovechó de los problemas del bullpen de Kansas City para apuntarse su quinto triunfo consecutivo.

En otro resultado de la jornada, Cleveland perdió de local por 5-7 ante Cincinnati, en partido de interligas, aunque mantiene el liderato de la División Central.