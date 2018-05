Maduro le pide a la UE y a EE.UU. “capacidad de entendimiento” tras las elecciones

El presidente venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, dijo hoy que aspira que, tras las elecciones, tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos tengan “capacidad de entendimiento” pese a las críticas que han hecho al proceso.

“Yo aspiro, no solamente de la Unión Europea, aspiro de los Estados Unidos, una capacidad de diálogo, de entendimiento, ojalá. Aspiro que escuchen la voz y la verdad de Venezuela”, dijo el mandatario en una rueda de prensa consultado sobre la posición de estos frente a los comicios de mañana.

Maduro, que hizo una aparición pública para mostrar una obra de su gobierno aún en construcción, pidió a la comunidad internacional oír las diferentes voces de la nación caribeña y no solo a los críticos de su Administración que promueven la abstención y que han pedido desconocer los resultados de mañana.

“Eso se va a ver mañana, y la Unión Europea ojalá tenga los ojos bien abiertos para que vea la verdad de Venezuela y abandone la intolerancia ideológica contra la revolución bolivariana, que es una revolución democrática”, afirmó.

La principal alianza opositora Mesa de al Unidad Democrática (MUD) decidió no participar en estas elecciones pro adelantar que el proceso será “fraudulento”, y que favorecerá la victoria de Maduro, por tanto participar sería legitimar el proceso.

En virtud de esta tesis, pidieron a sus partidarios y a la comunidad internacional desconocer la virtual reelección de Maduro, que dan por hecho pese a que compite con otros tres candidatos, un llamado que fue acogido por Estados Unidos y el grupo de países de la región conocido como el Grupo de Lima.

La UE no ha acogido el llamamiento de los opositores, aunque la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y los partidos de mayor representación en el Parlamento Europeo (PE) pidieron suspender la convocatoria de elecciones y llegar a un acuerdo para unos comicios con garantías.

Maduro que dijo hace unas semanas que no le importaría si EE.UU. o la UE no reconocen el resultado, esta vez aspiró “que dejen de escuchar una voz que es minoría hoy en el país, porque lo que era la MUD es una minoría, una minoría que se va a ver, van a quedar desnudos, van a quedar desnudos frente al país”.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los observadores invitados a las elecciones a la jefatura de Estado venezolana, dijo ayer que espera que el lunes se comience a trabajar “por un diálogo muchos más fluido entre Venezuela y la UE”.