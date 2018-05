Los funcionarios franceses harán huelga mañana por la reducción de personal y sueldos

Los sindicatos de los funcionarios franceses convocan mañana una jornada de huelga, la tercera en siete meses, para protestar por los planes del Gobierno de reducir personal de las administraciones y contra la congelación de los sueldos.

Los paros -como ya ocurrió el 10 de octubre y el 22 de marzo- se espera que tendrán un impacto visible en diversos servicios públicos como la sanidad, la enseñanza y el transporte por avión, ya que los controladores aéreos son uno de los colectivos concernidos por la protesta.

La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) ha pedido a las compañías que reduzcan en un 20 % su programa de vuelos en tres de los grandes aeropuertos de París, el de Orly en París, el de Marsella y el de Lyon.

Como consecuencia de la supresión de vuelos, se prevén también perturbaciones en otras plataformas aeroportuarias, esencialmente en forma de retrasos.

En la enseñanza, aparte de los profesores que pueden sumarse al paro (los sindicatos han estimado que podrían ser un cuarto del total) la huelga tendrá efectos en los comedores escolares o en las guarderías que dependen de empleados municipales.

En la sanidad, donde el descontento es importante por las condiciones laborales y las plantillas, quedarán al margen los servicios de urgencia.

Otros sectores que podrían hacerse notar son la energía (no se descartan cortes temporales y selectivos de suministro), la administración fiscal o incluso la televisión pública.

Las centrales sindicales organizarán entre 130 y 140 manifestaciones por todo el país para mostrar su descontento por la política del Ejecutivo del presidente, Emmanuel Macron, que entre otras cosas prevé suprimir 120.000 puestos de funcionarios de aquí a 2022.

El secretario de Estado de Hacienda, Olivier Dussopt, señaló que las jubilaciones (a un ritmo de entre 130.000 a 160.000 al año), “las evoluciones tecnológicas” y el desarrollo de innovaciones digitales permitirán cumplir con ese objetivo “sin cuestionar ni la calidad ni el acceso a nuestros servicios públicos”.

En una entrevista publicada hoy por “Libération”, Dussopt defendió también la congelación con carácter general de los sueldos en las administraciones públicas, y recordó que esta medida no es una novedad del mandato de Macron, ya que había empezado a aplicarla su predecesor, el socialista François Hollande.

Insistió en que las reclamaciones salariales de algunos sindicatos son irrealizables por el estado de las finanzas públicas, pero también en que un protocolo de acuerdo establecido con las centrales sindicales y que debe aplicarse desde el próximo 1 de enero implicará algunos incrementos de remuneración.

Además, se mostró dispuesto a discutir incrementos selectivos para algunas categorías de empleados públicos, en particular en los hospitales.