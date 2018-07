Cleveland Cavaliers forward LeBron James responds to a question during a press conference after practice the day before game two of the NBA Finals at the Oracle Arena, in Oakland, California, USA, 02 June 2018

Lebron, la estrella número uno de la NBA, da más poder a la Conferencia Oeste El alero LeBron James, que ya es nuevo jugador de Los Angeles Lakers, a falta que firme el contrato oficial, le permite llegar a la Conferencia Oeste como el número uno de las grandes estrellas que hay en la NBA y dejar a la del Este con sólo una figura entre los mejores de la liga.

De acuerdo al rendimiento de los jugadores en el campo y del aporte a sus respectivos equipos, en la lista de los 14 mejores de la pasada temporada, todos están ahora en la Conferencia Oeste, menos el alero griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee.

James, de 33 años, que firmó contrato con los Lakers por cuatro temporada y 154 millones de dólares, aunque acabó segundo en la votación por el Premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, que fue ganado por el escolta James Harden, de los Rockets de Houston, tuvo su mejor temporada como profesional y además completó los 82 partidos.

Libre de problemas de lesiones fue una fuerza imparable en el campo durante la temporada regular y a pesar de no tener la mejor de las ayudas con el resto de los compañeros de los Cavaliers, al final consiguió que acabasen en el cuarto lugar de la Conferencia Este.

Luego en la postemporada, James que tiene en su haber cuatro premios de MVP, y tres títulos de liga, volvió a llevar a los Cavaliers a las Finales de la NBA por cuatro años consecutivos, aunque las perdieron por barrida de 4-0 ante los Warriors de Golden State, sus “verdugos” de la Conferencia Oeste, a quienes ahora tendrá de rivales directos durante toda la competición.

Precisamente, la segunda mejor estrella de la NBA es el alero Kevin Durant, de los Warriors, que ya confirmó su renovación con los actuales campeones de liga por una temporada más y una segunda como su opción.

El alero Kawhi Leonard, de los Spurs de San Antonio, un nativo de Los Ángeles, que ya ha dicho que no quiere seguir con el equipo tejano, ocupa el tercer lugar en la lista de los mejores, y podría ser la próxima temporada el nuevo compañero de James, si las negociaciones entre los directivos de ambas franquicias llegan a buen puerto para cerrar un traspaso.

Aunque el mismo se presenta muy complicado de cara a que los Lakers tendrían que darle a los Spurs varios jóvenes talentos que poseen en la plantilla y que desean mantener para que sean el núcleo que apoyen el trabajo de James durante las próximas temporadas.

El cuarto puesto es ocupado por el base titular indiscutible de los Warriors, Stephen Curry, que junto a Durant fueron la clave en la obtención del título de campeones por segunda temporada consecutiva y el tercero en las últimas cuatro Finales de la NBA disputadas.

Mientras que el quinto es para otro base, Russell Westbrook, de los Thunder de Oklahoma City, equipo que también va a mantener en su plantilla a los aleros All-Star Carmelo Anthony y Paul George, que era otro de los objetivos a conseguir por los Lakers, antes que rechazase negociar con ellos y renovase con su actual equipo por cuatro temporadas y 137 millones de dólares.

El sexto puesto lo ocupa el ala-pívot Anthony Davis, de los Pelicans de Nueva Orleans, que ahora se ha convertido en el gran objetivo que van a tener los equipos de la Conferencia Este en la lucha por recuperar a las estrellas.

Mientras que el base Chris Paul, de los Rockets, se queda con el equipo tejano al firmar un nuevo contrato por cuatro temporadas y 160 millones de dólares, seis más de los que va a ganar James con los Lakers, y ocupa el séptimo puesto de la lista de las estrellas de la NBA.

Su comañero, Harden, es el octavo y también jugador franquicia indiscutible con los Rockets después de haber ganado su primer premio de MVP de la temporada.

Le sigue Antetokounmpo en la lista como jugador franquicia de los Bucks de Milwaukee, el único equipo de la Conferencia Este que ahora tiene a un jugador considerado como estrella y franquicia.

El décimo puesto es para el ala-pívot Draymond Green, de los Warriors, que se ha convertido en jugador más completo que tienen los Warriors y de mayor presencia dentro de la zona, siendo decisiva su aportación en los triunfos de los actuales campeones de liga.

El undécimo puesto lo ocupa el escolta-alero Jimmy Butler, de los Timberwolves de Minnesota, que lo adquirieron en el 2017 mediante traspaso con los Bulls de Chicago, lo que significó que la Conferencia Este se quedó sin otra estrella.

Su compañero de equipo, el pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony, ocupa el duodécimo lugar de la lista y entre ambos consiguieron que los Timberwolves volviesen a los playoffs por primera vez en 12 temporadas.

El decimotercer puesto lo ocupa George, el jugador que también había sido franquicia con los Pacers de Indiana, pero que dijo que quería ser traspasado, pensando en los Lakers, al final en el 2017 llegó a los Thunder, que le hicieron olvidarse de su deseo de llegar al californiano de su ciudad natal.

Mientras que el pívot francés Rudy Gobert, elegido como el Jugador Defensivo del Año, es el hombre franquicia de los Jazz de Utah, que esta temporada se convirtieron en la gran revelación para volver a los playoffs. baloncesto deportes LeBron James nba tweet