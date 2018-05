La policía malasia registra la casa del ex primer ministro

La Policía malasia se llevó hoy varios objetos personales al terminar un registro en la residencia privada del ex primer ministro, Najib Razak, una semana después de que este perdiera el cargo tras la derrota de su partido en las elecciones.

Una decena de vehículos de la policía participaron en el registro, que comenzó anoche y terminó de madrugada en la casa del exdirigente en Kuala Lumpur.

Su abogado, Harpal Singh Grewal, indicó que los agentes se llevaron bolsos, ropa y regalos, entre otros objetos, pero ningún documento, según la agencia de noticias Bernama.

“Creemos que (el registro) fue realizado bajo la ley contra el lavado de dinero”, dijo el letrado, que aseguró que Najib y su familia cooperaron con la policía durante el registro y que este terminó sin detenciones.

Harpal añadió que la Policía también registró otra residencia de Najib en la ciudad, de la que los agentes salieron con varias cajas.

El nuevo primer ministro, Mahathir Mohamad, dio la orden para que se impidiera la salida del país de Najib y su esposa, Rosmah Mansor, objeto de múltiples sospechas de corrupción.

Una información periodística reveló en 2015 el desvío de 681 millones de dólares del fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) a las cuentas privadas de Najib.

El ex mandatario atribuyó el dinero a un donativo de un príncipe saudí y fue exonerado de cualquier irregularidad tanto por 1MDB como por el fiscal general Mohamed Apandi Ali, quien asumió el cargo pocas semanas después de que estallara el escándalo.

El antecesor de Apandi, Abdul Gani Patail, se reunió el martes con Mahathir, al que aseguró que preparaba la presentación de cargos contra Najib cuando fue apartado del cargo, según el diario The Star.

Una auditoría de 1MDB desclasificada esta semana también detectó numerosas irregularidades en la gestión del fondo, cuya supuesta malversación y desvío de recursos es objeto de investigación judicial en varios países, incluidos Estados Unidos, Suiza y Singapur.

El departamento de Justicia de EE.UU. cifró el dinero desviado de 1MDB en 4.500 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones habrían sido blanqueados en el país norteamericano por medio de la compra de propiedades inmobiliarias, yates, joyas y obras de arte, entre otros.

Mahathir, que ya fue primer ministro entre 1981 y 2003, decidió volver a la actividad política después de que Najib se viera envuelto en el escándalo y se alió con la oposición para ganar las elecciones bajo la alianza Patakan Harapan (Pacto por la Esperanza).