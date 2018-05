La CIDH constata en Nicaragua el “miedo” de la gente por las represalias del Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa hoy su visita de campo a Nicaragua, donde ha constatado “el miedo” que tiene la población por las posibles represalias que pueda tomar el Estado en su contra.

Una fuente cercana a la comitiva ha explicado a Efe que en la ciudad de Masaya, donde un grupo de la CIDH realiza este sábado una visita, las personas que fueron a rendir testimonio, algunos heridas, están “muy temerosas de represalias” y agregó que muchos ya fueron “amenazados y hostigados”.

Las víctimas también denunciaron que los hospitales públicos les negaron la atención, una situación que se repite no solo en Masaya, sino también en otras ciudades como Granada; y aseguran además que las autoridades perseguían a los que habilitaban puestos de primeros auxilios para ayudar a los damnificados.

Ante ello, el comisionado Joel Hernández, licenciado en derecho por la Universidad Nacional de México y vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano, insistió en la falta de confianza en las autoridades como eje temático.

La delegación de la CIDH, que llegó el jueves a Nicaragua para una visita ‘in loco’ que se extenderá hasta el lunes, visitó el viernes, en su primer día de trabajo, el Hospital Alemán, el centro que más heridos y muertos recibió desde el inicio de la crisis el 18 de abril.

Ahí los relatores especiales, según la misma fuente, constataron que los familiares de las personas asesinadas “firmaron renuncias” para no hacer la autopsia bajo engaño.

Según una carta a la que tuvo acceso Efe y firmada de puño y letra por una de las madres, renuncian “a la autopsia” porque no tienen “recursos” para cubrir los costes, a pesar de que se trata de un trámite gratuito que presta el Estado.

El personal de las instituciones estatales que está recibiendo a los miembros de la CIDH, un organismo que visita Nicaragua por primera vez desde 1992, parecen seguir “un guión claro” sobre cómo tratar a los miembros, con todos los detalles “ensayados y preparados”, pues incluso quitaron todos los símbolos sandinistas.

La Comisión tenía previsto ir el viernes a la cárcel el Chipote, la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, una de las cárceles de máxima seguridad en la dictadura de los Somoza a la que ahora llevan a los presos para entrevistarlos e investigarlos, aunque organizaciones humanitarias denuncian torturas, motivo por el que han solicitado a la Asamblea Nacional su cierre.

Pero esta visita se tuvo que cancelar por motivos de agenda, aunque este sábado si irán a otra, a La Modelo, en Tipitapa, la más grande del país y donde están recluidos más del 50 por ciento de todos los presos.

Este centro, ubicado a unos 28 kilómetros al norte de Managua, ha recibido denuncias de organismos de derechos humanos por dejar en libertad a más de la mitad de los reos para apoyar al Gobierno en esta crisis.