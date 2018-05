Irán dice que sus exportaciones petroleras no variarán si Europa le ayuda

El ministro iraní de Petróleo, Biyan Zangané, aseguró hoy que las exportaciones de petróleo de Irán se mantendrán estables si la Unión Europea (UE) ayuda al país y salva el acuerdo nuclear de 2015.

“Creo que si la Unión Europea nos ayuda (…) el nivel de nuestras exportaciones de petróleo no cambiará”, dijo Zangané, citado por la televisión estatal, tras reunirse en Teherán con el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Se trata del tercer viaje del comisario europeo a Irán tras la implementación del acuerdo nuclear y el primero después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el pasado 8 de mayo que retira a EEUU del pacto y vuelve a imponer sanciones contra Teherán.

Zangané reconoció que las sanciones extraterritoriales de EEUU tendrán “un impacto en las inversiones (extranjeras) en Irán, reduciendo la tasa de crecimiento del país.

El ministro iraní añadió que los principales clientes del crudo iraní se encuentran en Asia, pero que espera también “preservar el nivel de exportaciones a Europa y África”.

Por su parte, Arias Cañete expresó la intención de Europa de “resolver todos los problemas que están impidiendo el comercio normal de petróleo”.

El comisario europeo dijo, asimismo, hoy que la UE está dispuesta a “intensificar” sus intercambios comerciales con Irán y a “intentar neutralizar los efectos” de las sanciones estadounidenses, que en el caso del sector energético comenzarán a aplicarse en noviembre.

Arias Cañete subrayó también que la UE cumplirá con sus compromisos si Irán permanece en el pacto, durante una reunión previa con el jefe de la Agencia Iraní de la Energía Atómica (AIEA), Ali Akbar Salehí, quien instó a que “en un futuro próximo esas promesas se materialicen”.

El responsable europeo se entrevistará también hoy con el ministro de Energía, Reza Ardakanian, y, mañana, con el vicepresidente y jefe de la Organización de Medioambiente, Issa Kalantari, y con el jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif.

El acuerdo nuclear, firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Tras la decisión de EEUU, la Comisión Europea (CE) activó ayer el llamado “estatuto de bloqueo”, que libra a las empresas europeas de los “efectos extraterritoriales de las sanciones de EEUU”.

La CE puso también en marcha el proceso formal destinado a eliminar los obstáculos para que el Banco Europeo de Inversiones pueda financiar actividades en Irán, y animó a los países de la UE a explorar la posibilidad de transferencias puntuales al Banco Central de Irán, lo que podría ayudar a las autoridades iraníes a recibir sus ingresos relacionados con el petróleo.

La continuación de la venta de petróleo y gas, hidrocarburos de los que Irán tiene una de las mayores reservas del mundo, es uno de los requisitos fundamentales de las autoridades persas para permanecer en el acuerdo nuclear.

Irán produce unos 3,6 millones de barriles de crudo al día, de los que exporta unos 2 millones, y no quiere que sus exportaciones vuelvan a reducirse a poco más de 1 millón bpd como en la anterior época de sanciones.

El contrato más importante en el sector firmado por una empresa europea, la petrolera francesa Total, está en el aire y la compañía ya ha dicho que tendrá que abandonar el proyecto a no ser que las autoridades estadounidenses concedan una exención específica. EFE