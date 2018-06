Guerrero: “Los partidos me ayudarán a estar al cien por cien”

El delantero Paolo Guerrero, que regresó con dos goles a la selección de Perú que superó con claridad a Arabia Saudí (3-0), se mostró feliz por su reencuentro con el fútbol, aunque reconoció que acusó la falta de actividad.

“Seguramente los partidos me ayudarán mucho para llegar al cien por cien al Mundial”, dijo el atacante, que regresó al combinado blanquirrojo después de 236 días, una vez que el Tribunal Federal de Suiza suspendio la sanción por dopaje que semanas atrás le impuso el TAS.

En noviembre pasado, el delantero peruano dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA que se encuentra en la cocaína, en un control antidopaje tras el partido de clasificación para el Mundial contra Argentina.

“No sentí presión especialmente. Tenía que sentirme mejor y buscar ritmo. Llevaba mucho tiempo sin jugar al fútbol. Ahora estoy otra vez aquí y espero alcanzar el cien por cien”, agregó Paolo Guerrero.

“El técnico me dio la oportunidad de jugar. Estuve casi setenta minutos y cuantos más minutos tenga mejor para mí”, recordó el atacante, que marcó dos de los tres goles de su equipo ante Arabia Saudí.

Guerrero destacó la aportación del resto de jugadores. “Mis compañeros me ayudaron. Estoy muy feliz por regresar a la selección con dos goles”, dijo el capitán de Perú.

“Hay que trabajar bien. El grupo se siente muy cómodo y con mucha confianza. Tenemos que seguir centrados y nadie puede apartarse de ello”, concluyó Guerrero.