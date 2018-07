Raphael Varane of France (R) scores the 1-0 lead during the FIFA World Cup 2018 quarter final soccer match between Uruguay and France in Nizhny Novgorod, Russia.

Francia, primera semifinalista con goles de Varane y Griezmann y cierran el marcador 2-0 Francia es la primera semifinalista del Mundial de Rusia 2018 tras imponerse este viernes a Uruguay en Nizhny Novgorod por 2-0 con tantos del madridista Raphael Varane y del atlético Antoine Griezmann.

Raphael Varane adelantó al conjunto de Didier Deschamps a los 40 minutos al rematar de cabeza un lanzamiento de falta de Griezmann, que sentenció el encuentro a los 61 con un disparo desde fuera del área que se le escapó al meta uruguayo Fernando Muslera.

Francia se enfrentará en la semifinal al vencedor del encuentro Brasil-Bélgica el próximo martes en San Petersburgo tweet