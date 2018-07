“Estados Unidos apoya fuertemente la lactancia materna”, según el Presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que su Gobierno respalda “fuertemente” la lactancia materna, en respuesta a un artículo del diario The New York Times que asegura que las autoridades de EE.UU. se opusieron a una resolución de la ONU para apoyarla.

“La historia fallida de Noticias Falsas del NY Times hoy sobre la lactancia materna debe ser desafiada”, dijo Trump en Twitter.

El mandatario afirmó que “EE.UU. apoya fuertemente la lactancia materna”, aunque consideró que no debe negarse el acceso a las madres a la leche de fórmula: “Muchas mujeres necesitan esta opción debido a la malnutrición y la pobreza”.

The New York Times reveló este domingo que una delegación de EE.UU. en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pasada primavera había entorpecido la aprobación de una resolución de apoyo a la lactancia materna, abrazando de esta manera los intereses de los fabricantes de la leche de fórmula.

Según el diario, los responsables estadounidenses llegaron incluso a amenazar a Ecuador, que había presentado la propuesta, con aplicar medidas comerciales de castigo y la retirada de ayuda militar si rechazaba retractarse de su iniciativa, ante lo que los ecuatorianos se sometieron.

El periódico, que cita decenas de participantes en la asamblea que solicitaron el anonimato por temor a represalias, señaló que al final EE.UU. fracasó, ya que Rusia finalmente intervino para presentar la resolución.