Ginebra, 30 may (EFE).- El Tribunal Federal de Suiza no ha emitido ninguna decisión sobre el caso del futbolista peruano Paolo Guerrero, confirmó hoy a Efe el portavoz de esta instancia jurisdiccional, Peter Josi.

“El Tribunal no ha emitido ningún pronunciamiento en relación al recurso del señor Guerrero“, indicó por teléfono el portavoz.

Josi declinó ofrecer cualquier otra información sobre este caso o anticipar cuándo se tomará y hará público el dictamen.

Guerrero presentó el pasado viernes una apelación ante el Tribunal Federal de Suiza para lograr la suspensión de la inhabilitación de catorce meses que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por dopaje y así poder jugar el Mundial de Rusia 2018.

Esta gestión constituye la última esperanza de que el jugador, que es el capitán de la selección de Perú y está considerado como el mejor goleador de la historia futbolística del país, vista la camiseta rojiblanca en el certamen deportivo.

Guerrero fue suspendido tras haber dado positivo por dopaje en un control realizado en un partido de clasificación al Mundial de Rusia jugado el 5 de octubre de 2017 frente a Argentina.

En un intento previo, Guerrero se reunión la semana pasada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para indagar si era posible que esta organización le concediese una suerte de indulto, pero el dirigente le indicó que no le cabía más que respetar la decisión del TAS.