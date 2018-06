El oficialismo dominicano suspende a dos dirigentes acusados de corrupción

El oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció hoy la suspensión provisional del senador Félix Bautista y del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, este último acusado de recibir sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló pagó en el país.

El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, anunció la decisión tomada por él mismo, que aparta provisionalmente a Bautista y a Díaz Rúa de sus funciones como secretarios de organización y finanzas, respectivamente, de esa organización.

Pared se apoyó en artículos de los estatutos del PLD para tomar la medida, que, aclaró, puede ser ratificada o revocada por el comité político del partido gobernante.

El también presidente del Senado dominicano y aspirante a la nominación presidencial del partido en el poder, dijo en rueda de prensa que su decisión estuvo basada en la “magnitud y gravedad” de los hechos en los que están siendo involucrados Bautista y Díaz Rúa.

El exministro de Obras Públicas es uno de los siete acusados por la Procuraduría General de la República de supuestamente recibir sobornos por parte de Odebrecht, en un expediente en el que también es señalado de enriquecimiento ilícito, lavados de activos y falsedad en escritura pública.

En el caso del senador Bautista, este fue señalado hace una semana por el Departamento de Estado estadounidense de estar involucrado en actos de corrupción significativa, por lo que el Gobierno de ese país decidió retirarle el visado tanto a él como a su familia.

Asimismo, congeló las cuentas del legislador en esa nación, y sus ciudadanos no pueden hacer ningún tipo de negociación con este.

Bautista reaccionó diciendo que el retiro del visado ocurrió en 2015 y que no tiene cuentas en Estados Unidos.

Pared Pérez dijo, además, que en lo que respecta al también senador oficialista Tommy Galán, uno de los acusados por el caso Odebrecht, se tomó la decisión de que sea la dirección de esa organización en San Cristóbal (sur), la que actúe en consecuencia, ya que el legislador es presidente del PLD en esa demarcación.

En ese orden, explicó que una decisión similar se aplicará para el exdirector de la estatal Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) Manuel Rivas, quien es presidente de una circunscripción del PLD en el municipio Santo Domingo Oeste, y quien está en prisión preventiva bajo acusaciones de complicidad por el asesinato de un abogado.

“Para ser justo y actuar con equilibrio, quiero decir que cuando se iniciaron los procedimientos por el caso Odebrecht, Víctor Díaz solicitó una licencia de sus funciones, al igual que el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, pero estas no fueron acogidas en su momento por el comité político”, dijo Pared Pérez.

Montás fue uno de los 14 acusados a que los que originalmente el Ministerio Público acusó el año pasado de estar involucrados en el caso de los sobornos de la firma brasileña, pero quien en esa oportunidad fue sacado del expediente, debido a que, afirmó el organismo, no existen pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

Sectores como el movimiento anticorrupción Marcha Verde, surgido a raíz de destaparse el escándalo de los sobornos de Odebrecht, han exigido que en el expediente del Ministerio Público sean incluidos el propio Pared Pérez, así como los expresidentes Hipólito Mejía (2000-2004); Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008, 2008-2012) y el actual gobernante dominicano, Danilo Medina.