A video grab taken from an undated handout video released by the Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) shows its head Mullah Fazlullah (C) at an undisclosed location at Pak-Afghan border al 2014.

El ministerio de Defensa afgano da por muerto al líder de los talibanes paquistaníes El Ministerio de Defensa afgano dio hoy por muerto al líder de los talibanes paquistaníes, el mulá Fazlullah, en un bombardeo estadounidense el jueves en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán .

Fazlullah “murió el jueves a las 09.00 hora local (04.30 GMT), en un bombardeo de las fuerzas estadounidenses llevado a cabo en la conocida como Línea Durand (frontera afgano-paquistaní), en el distrito de Marawar en Kunar”, afirmó a Efe el portavoz del Ministerio de Defensa, Muhammad Radmanish.

“Fue alcanzado cuando viajaba en un vehículo y murió”, aseguró Radmanish.

Fazlullah, al que se le atribuye el intento de asesinato de la joven Malala Yousafzai, que fue galardonada en 2014 con el premio Nobel de la Paz, o la matanza de 132 estudiantes en una escuela de Pakistán, lideraba el Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP) desde 2013.

Según el portavoz del Ministerio de Defensa, la investigación todavía continúa para confirmar si en el bombardeo estadounidense, que contó con la coloración del Ejército afgano, hubo más muertes.

Un portavoz de las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán, Martin O’Donnell, confirmó a Efe que Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo contra “un importante líder de una organización terrorista” en “la provincia de Kunar, cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán”.

Sin embargo, no confirmó la muerte del líder insurgente ni su identidad

Esta no es la primera vez que se da por muerto al mulá Fazlullah, que sustituyó al mulá Hakimullah Mehsud en 2013 después de que este muriera en un ataque dron estadounidense en Pakistán.

El pasado marzo, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevase a la captura de Fazlullah, al que vinculó con los ataques a Malala y el colegio paquistaní y el intento de detonar un bomba en Times Square (Nueva York) el 1 de mayo de 2010.

