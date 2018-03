El exfutbolista Romario anuncia su precandidatura a la Gobernación de Río

El senador y exfutbolista brasileño Romario de Souza anunció hoy su intención de disputar la Gobernación del estado de Río de Janeiro en las elecciones de octubre próximo como aspirante por el partido Podemos.



Romario, campeón con Brasil, goleador y mejor jugador del Mundial de Estados Unidos en 1994, admitió que conoce la crítica situación del estado más emblemático del país, quebrado financieramente y cuya seguridad tuvo que ser asumida por el Ejército, pero que eso no lo desanima para intentar ocupar el cargo.

“Por más que yo no tenga la experiencia que tienen esos muchos (candidatos) que están ahí, yo soy una persona de carácter, soy una persona de palabra y cumplo lo que digo. Por eso estoy acostumbrado a hablar poco y hacer pocas promesas”, afirmó el exfutbolista en un acto organizado por Podemos en Río para postular su precandidatura.

Pese a que tanto la presidenta de Podemos, la diputada Renata Abreu, como el posible candidato de la formación a la Presidencia de Brasil, senador Álvaro Díaz, afirmaron que el partido apoyará sus aspiraciones, Romario aún tiene plazo hasta junio para confirmar si será candidato o no.

Hace dos años el exfutbolista también anunció su intención de disputar las elecciones de 2016 a alcalde de Río, en las que las encuestas lo señalaban como favorito, pero desistió a última hora.

Romario, que ha recibido elogios por su actuación parlamentaria y su firme combate a la corrupción en el fútbol, dijo que en Brasil ya no quedan dudas sobre sus objetivos cuando inició su carrera política, algunos años después de abandonar las canchas.

“Existía una natural desconfianza sobre lo que yo iba a hacer en Brasilia. Las personas no entendían por qué yo quería entrar en la política y era natural que desconfiasen de mi actuación, hasta yo también en determinado momento me pregunté ¿qué estoy haciendo aquí?, pero tras siete años entendí que es a través de la política que podemos mejorar la calidad de vida del pueblo”, dijo.

El campeón mundial no se abstuvo de abordar el asunto de seguridad pública, uno de los más polémicos actualmente en Río de Janeiro debido a que el Gobierno brasileño determinó hace un mes intervenir el área y darle al Ejército el control del orden público ante el fuerte aumento de la criminalidad.

“Hoy sabemos muy bien la situación de nuestro estado. Quiero decir que mi compromiso es que, juntos, vamos a volver a darle esperanza al pueblo de Río, vamos a usar todas nuestras fuerzas para mejorar la seguridad y darle a la Policía todas las condiciones de defendernos”, afirmó.

El artillero, sin embargo, sí se abstuvo de comentar sobre el proceso que le adelanta la Justicia por haber ocultado parte de su patrimonio para impedir que sus bienes fueran embargados para el pago de deudas.

Romario prefirió abandonar el acto por una puerta lateral en el momento en el que fue interrogado sobre el asunto, mientras que sus aliados dijeron confiar en que el exfutbolista sabrá demostrar que nunca quiso esconder su patrimonio.

El exgoleador e ídolo de clubes como el Barcelona español se incorporó a la política en 2010 como diputado federal por el Partido Socialista Brasileño (PSB) y cuatro años después fue el candidato a senador más votado por el estado de Río de Janeiro, con el 63,43 % de los votos.

Como legislador se ha caracterizado por sus campañas de combate a la corrupción en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), ya que llegó a presidir una comisión que investigó las corruptelas en el deporte, y por sus proyectos en favor de los portadores del Síndrome de Down, enfermedad de la que sufre una hija suya.