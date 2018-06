Carlos Sanchez (C) of Colombia receives the red card during the FIFA World Cup 2018 group H preliminary round soccer match between Colombia and Japan in Saransk, Russia, 19 June 2018. EFE

El colombiano Carlos Sánchez, primer expulsado del Mundial El colombiano Carlos Sánchez fue el primer jugador expulsado en el Mundial de Rusia 2018 tras ver la tarjeta roja en los primeros minutos del choque que su equipo juega ante Japón en el Mordovia Arena de Saransk.

El centrocampista cafetero vio la tarjeta roja a los dos minutos y 46 segundos del choque, cuando dio con el brazo dentro del área un disparo de un jugador japonés que iba hacia la portería del meta David Ospina. Shinji Kagawa transformó la pena máxima.

La expulsión de Carlos Sánchez es una de las más rápidas de a historia de los Mundiales. La más temprana fue en el estadio Neza en México 1986, en el duelo sin goles entre Uruguay y Escocia. Jose Charly Batista, lateral del cuadro celeste, vio la tarjeta roja a los 52 segundos de partido. eporte fútbol tweet