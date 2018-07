El cantante J Balvin traslada las buenas “vibras” de su reguetón a la moda colombiana

El galardonado reguetonero colombiano J Balvin, primer artista latino seleccionado como embajador de la Semana de la Moda de Nueva York enfocada en los hombres, trasladará hoy las buenas “vibras” de su música a las pasarelas con la presentación de una colección para la marca GEF.

La edición 29 de Colombiamoda, la feria del sector textil-confecciones más importante de América Latina, será el lugar escogido para que el artista muestre el resultado de ésta, su primera colaboración en moda.

“Mi idea al emprender este proyecto fue ponerle buena vibra a la ropa para conectarnos cada vez más con la juventud”, dijo el cantante en rueda de prensa.

José Álvaro Osorio Balvin, conocido mundialmente como J Balvin, debutará esta noche como diseñador con una propuesta para el mercado colombiano, dirigida a toda la familia, y en la que imperan las siluetas urbanas en tonos primarios y vibrantes.

En “Vibras J Balvin X GEF” se verá “lo mejor de la moda urbana, que es por la que me identifican, y que está inspirada completamente en mi nuevo álbum, ‘Vibras'”, indicó.

Durante las primeras salidas, los asistentes al evento verán piezas cargadas de transparencias y plateados, tendencias que se impusieron en la última Semana de la Moda de Londres.

Posteriormente, en un segundo momento más cálido, se observarán alusiones a los éxitos musicales de Balvin como “Machika” o “I like it”, colaboración que hizo con la rapera estadounidense Cardi B y que le significó ocupar el número uno entre los 100 mejores de Billboard.

Finalmente, el cierre de la colección será muy “Positivo”, como la más reciente canción del reguetonero.

Con todo lo anterior, la pasarela será un nuevo espacio a través del cual el artista impulsará a otros a que hagan aquello que los apasiona.

“La música me ha permitido realizar mis sueños como joven y eso mismo quiero inspirar”, aseveró.

Con esto, agregó, “creo que puede ser posible que poco a poco se cambie esa idea tan errónea que tienen en el exterior sobre Colombia y que todos podamos dejar atrás ese pasado de violencia que tanto nos ha marcado”.

La marca GEF escogió a J Balvin para unirse a la tendencia mundial de involucrar a celebridades en el proceso de diseño.

El colombiano ha sido nominado en múltiples ocasiones al Latin Grammy y declarado como el artista más escuchado en Spotify.