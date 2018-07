Comienza juicio contra nueve policías salvadoreños por ejecutar a cuatro pandilleros

Un tribunal de El Salvador comenzó hoy un juicio contra 9 policías acusados de ejecutar a 4 pandilleros en febrero de 2016 durante un operativo en el centro del país, informó la Fiscalía.

“Se ha logrado establecer, en el transcurso de la investigación, que no fue un enfrentamiento el que sucedió”, sino que “se ha manejado como una ejecución extrajudicial sumaria”, explicó uno de los fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas.

La entidad señaló que la masacre se dio después de que un grupo de supuestos pandilleros del Barrio 18 asaltara un camión repartidor y huyera al detectar la presencia de los uniformados.

“Posteriormente, grupos combinados de la Policía desarrollaron un operativo de búsqueda en la zona, ubicando a los sospechosos en una vivienda de dos plantas. En ese lugar se desarrolló la acción que dejó como saldo los 4 fallecidos”, relató el Ministerio Público.

Estos serían los primeros agentes de la Policía condenados por ejecuciones extrajudiciales en la historia reciente de El Salvador, fenómeno que, según organizaciones sociales y la ONU, ha tomado fuerza en los últimos años.

La relatora especial sobre muertes arbitrarias de la ONU, Agnes Callamard, denunció a inicios de febrero pasado la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad, por lo que pidió al Gobierno “esfuerzos más serios” para eliminar esta lacra.

No obstante, el Gobierno salvadoreño se desliga de estas acusaciones y no reconoce las muertes de pandilleros en enfrentamientos con la Policía como ejecuciones extrajudiciales.

Solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga al menos 40 presuntas ejecuciones a manos de uniformados registradas entre enero y mediados de agosto 2017, que se suman a las 119 indagaciones entre 2013 y 2016.