COBA, la Academia de Boxeo Amateur, inaugura sus instalaciones en Hartford

Charter Oak Boxing Academy (COBA por sus siglas en inglés), celebra su Gran Inauguración el Jueves 30 de Noviembre de 5:30-7:30 pm en sus nuevas instalaciones en el vecindario de Parkville.

Entre los oradores se incluyen al alcalde de Hartford, Luke Bronin, al Senador Estatal John Fonfara, Sub- Jefe de Policía Robert E. Ford Jr, y el boxeador professional Delvin Rodriguez, quien ha peleado por el título mundial port res ocasiones y es un orgulloso graduado de COBA.

El presentador del evento será Johnny Callas, Director Ejecutivo y Entrenador Principal con una amplia trayectoria en el mundo del boxeo, Campeón Nacional de Boxeo del Colegiado Nacional asi como árbitro professional en el Campeonato Mundial de Boxeo.

“Esta academia es un logro inmenso de la comunidad, fortalecerá lazos entre los niños y sus familias por los años venideros”.

“La Academia tiene 30 años en proceso y este momento no hubiera sido posible sin el compromise del filántropo Zach Karas, la perseverancia de Jeffrey Dressler, la contribución de George Weiss de “Say Yes to Education”, la ayuda de la ciudad de Hartford, los ex alumnus de COBA, la comunidad de boxeo y un consorcio personal y professional de gente muy especial”, dijo Callas.

Grandes son las donaciones para el establecimiento, como la del Campeón de Guantes Dorados Danny Peck quien instaló el sistema de calefacción y aire acondicionado sin pedir un centavo.

También Joe Citino, propietario de Providian Builders and Hartford Developer, quien donó la rampa de concreto para discapacitados de $25,000. Scott Camaleri de Wethersfield Glass, 30 años apoyando a COBA, quien donó miles de dólares para los espejos y cristales de las instalaciones.

“El tesoro mas grande de Hartford es la juventud”, dijo Raul De Jesus, Jr., ex- Concejal de la Ciudad, ex alumno de Coba e invaluable contribuyente. “COBA es un lugar donde los chicos pueden desarrolar su seguridad en sí mismos y todas las habilidades necesarias para triungar en el mundo y superar obstáculos” dijo Sammy Vega, Director Ejecutivo de Mega Education y Vice- Presidente de COBA.

La nueva Academia de COBA tiene 4,000 pies cuadrados de espacio, incluyendo dos rings de boxeo, bolsas de boxeo de todos los tamaños, un centro de arte educacional, con baños bien equipados y casilleros para ropa. Localizado en lo que fue un club nocturno en una zona de escombros recien adecuada para ser un parque en la ciudad, la Academia fLocated in what was a dilapidated night club across from a former illegal dume renovada hace tres años con el apoyo de la Ciudad de Hartford y el programa CDBG, y la asistencia vital de Carlos Mota y Bill Howard, desarrolladores de Parkville, fondos del Programa Judicial Juvenil de Prevención impulsado por la representante estatal Minnie Gonzalez. Procesos de contratos generales fueron realizados generosamente por Jorge Santiago y Rocky Levi y la esforzada labor de asesoría del lider comunitario Angel Morales.

Entrenadores notables como Israel Pito Cardona y troy Wortham, Alexis Ito Feliciano, Gabriel Mulero, Teddy Perez y el entrenador olimpico Dion Callas.

La Academia tienen una alianza con Trinity College, donde los estudiantes de Trinity proveen consejeria y mentoria orientando a los chicos de COBA para decisiones universitarias.

La inauguración será el Jueves 30 de Noviembre a las 5.30 pm en el 81 Pope Park Highway, Hartford. El estacionamiento es gratis.