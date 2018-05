Campazzo: “Estoy contento por seguir poniendo a Argentina al máximo nivel”

Facundo Campazzo, base del Real Madrid, se mostró alegre por poner una vez más de relieve al baloncesto argentino tras conquistar en Belgrado la Euroliga después de imponerse su equipo al Fenerbahce turco.

“Estoy contento porque lo pudo ver mi familia, los medios argentinos y por seguir poniendo a Argentina al máximo nivel”, señaló a EFE durante las celebraciones del título por las calles de la capital de España.

“Todavía uno no dimensiona lo que logramos. De acá a diez o veinte años vamos a caer en que ganamos la competición europea en Belgrado contra el Fenerbahce y diez mil aficionados de ellos en contra. Una mezcla de sensaciones y de emociones muy lindas”, aseguró.

Campazzo consideró que lo conseguido tiene más valor si cabe después de una campaña con varias lesiones graves en el plantel: “Muy contento después de todo el año que hemos pasado con las lesiones. Hubo momentos buenos y momentos malos pero creo que el equipo al final supo crecerse ante esos problemas y pudimos salir campeones”.

Lo hicieron además después de firmar un gran tramo final en la competición: “Sabíamos que no iba a ser fácil. Antes del CSKA y el Fenerbahce tuvimos al Panathinaikos también, que es un equipo de tremendo nivel. Para ganar a esos rivales teníamos que jugar bien al baloncesto, poner actitud e intensidad”.

“Creo que lo hicimos muy bien en los dos partidos de la Final Four, supimos jugarles de igual a igual y ver sus pros y sus contras. Fuimos muy inteligentes en ese sentido”, explicó en sus declaraciones.