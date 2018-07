Calderón cree que Detroit Pistons le dará la posibilidad de jugar unos minutos

El jugador español de Detroit Pistons José Manuel Calderón ha justificado hoy su fichaje por este equipo de la NBA en que es una formación que aspira a ganar y le dará la posibilidad de disputar minutos, por lo que su objetivo es “llegar lo más alto posible”.

En una rueda de prensa para presentar el campus de baloncesto que lleva su nombre y que se celebra en Badajoz, Calderón ha dicho, a preguntas de los medios, que la pasada temporada, que ha disputado en Cleveland, ha sido muy positiva, ya que ha podido llegar a la final de la NBA.

No obstante y pese a que ha reconocido “un sabor agridulce” por no haber conseguido el anillo, está contento por haber cumplido el objetivo.

Calderón ha bromeado sobre que este año ha sido él quien le ha enseñado cosas a su ya excompañero LeBron James, del que ha dicho es un “grandísimo” jugador y que al jugar con él se ha dado cuenta de que es el mejor del mundo, el más completo y con el que ha entablado una relación de amistad fuera de la cancha.

José Manuel Calderón ha indicado que por el momento no piensa en volver a jugar en España porque todavía recibe ofertas de la “mejor liga del mundo”.