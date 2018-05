Brasil descarta un posible impacto de la crisis argentina en el Mercosur

El ministro de la Presidencia de Brasil, Eliseu Padilha, descartó hoy que las dificultades financieras que enfrenta Argentina puedan tener reflejos en los otros socios del Mercosur y alabó la forma en que el país vecino enfrenta la crisis.

“No veo posibilidad de contagio en el Mercosur de eso que ahora, circunstancialmente, vive Argentina”, declaró el ministro en una teleconferencia con corresponsales extranjeros, en la que también reiteró el apoyo de Brasil al Gobierno de Mauricio Macri.

“Nuestro respeto y admiración al presidente Macri”, dijo Padilha, quien incluso consideró “positivo” que el Gobierno argentino haya acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar atajar los problemas financieros de su país.

Según Padilha, “el mundo vive un fortalecimiento” del dólar que ha causado “dificultades” en muchos países, que se han manifestado en una fuerte devaluación de diversas monedas, entre ellas el peso argentino y, aunque en menor medida, el propio real brasileño.

El ministro señaló que, antes de estallar la actual crisis en Argentina, “muchos envidiaban lo que pasaba en ese país” con el proceso de reformas estructurales iniciado por el Gobierno de Macri, similar en buena medida a las promovidas en Brasil por el presidente Michel Temer.

En su opinión, buscar ayuda internacional para enfrentar esas dificultades es “positivo” y más importante aún es que el Gobierno argentino lo haga “sin renunciar a los principios” económicos que ha defendido Macri desde que llegó al poder.

Padilha también negó que la decisión del Banco Central brasileño que este miércoles interrumpió un ciclo de reducción de los tipos de interés en el país haya tenido alguna relación con la situación de Argentina.

“Eso no fue determinante. El Banco Central entendió que era el momento de mantener las tasas y no las redujo”, como se esperaba en los mercados financieros, “pero tampoco las aumentó”, apuntó.

También reiteró que el Gobierno brasileño no observa hasta ahora posibilidades de “contagio” y que tampoco eso se percibe en Uruguay y Paraguay, los otros dos socios de ambos países en el Mercosur.

“Reafirmamos siempre la credibilidad de Argentina, de nuestros países y del Mercosur”, declaró.