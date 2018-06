Anuncian formación de policía comunitaria ante inseguridad en sur de México

Habitantes de tres municipios del sureño estado mexicano de Guerrero anunciaron la formación de una policía comunitaria durante una protesta contra la inseguridad celebrada hoy en la zona serrana de la entidad.

Al menos un millar de pobladores de los municipios Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Eduardo Neri se reunieron en la comunidad Filo de Caballos, para protestar contra la violencia en la región y confirmar la formación de una policía ciudadana.

Al grito de “la sierra unida jamás será vencida”, se quejaron de la falta de respuesta oficial tras los recientes hechos de violencia que dejaron varios muertos y dos vehículos con identificaciones falsas del Ejército mexicano confiscados.

Los del Gobierno “fueron testigos de lo que ocurre, con las camionetas clonadas y, aun así no hicieron caso para brindarnos seguridad”, expresó a Efe el comisario de Filo de Caballos, Alfonso Pacheco González.

El comisario rechazó los comentarios hechos en las redes sociales que los señalan como responsables de la violencia que afecta la zona serrana del estado de Guerrero y sostuvo que la policía comunitaria que se formará para enfrentar la situación de las comunidades.

“Hay familias temerosas de salir a la calle porque no saben en qué momento nos puedan agredir otras personas que no sabemos qué buscan, lo seguro es que golpean comunidades”, explicó el comisario.

Denunció que en la región hay al menos doce comunidades sin servicio de energía eléctrica que fue cortado por presuntos grupos criminales que quieren controlar la zona, además de que se carece de servicios educativos y de salud.

El presidente de la Unión de Comisarios de la región, David Barragán López, informó que los enfrentamientos de la semana pasada provocaron al 600 personas desplazadas de la comunidad de Los Corralitos.

La policía comunitaria estará formada por al menos 300 miembros que dentro de sus primeras acciones será colocar filtros de seguridad para que las familias caminen en paz y haya transporte, explicó Barragán López.

“”No queremos más problemas, nosotros solo trabajamos y de aquí somos. No podemos dejar que otras gentes venga a desplazar a nuestros pueblos”, manifestó.